老園丁耕讀筆記／低軌衛星 太空經濟新藍海

那天，老友安排我與他航太所的學生見面，這位年輕人正經營一間專注人造衛星研發製造的新創公司。因我曾參與摩托羅拉銥衛星計畫，老友特邀我與年輕創業家交流太空通訊產業的見解。在那場談話中，我驚嘆著這家新創公司在過去四年間，已連續成功布建八顆QubeSat立方衛星在太空中運轉應用，成功率達到百分之百，這項難得的國際成就，來自台灣本土新創，令人刮目相看。

2020年，伊隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX推出「星鏈（Starlink）」計畫，開啟人類「將網際網路搬上太空」的新紀元。星鏈低軌衛星群迅速重塑全球通信產業，並拓展至軍事國防、環境監測、智慧城市、金融交易、物聯網與企業專網等多元應用領域。

低軌道衛星能成為新興產業主流，關鍵在於需求與供給的雙向成熟。需求面包括全球連網、縮短數位鴻溝、國防安全與新興應用市場；供給面則來自火箭可重複使用、衛星小型化、低成本製造及新世代通訊技術的突破。如今，繼SpaceX之後，Amazon的「Kuiper」與OneWeb等國際巨頭也積極布局星系系統，預估2035年市場規模將突破千億美元，成為太空經濟的重要引擎。

目前各國發展低軌衛星星系產業以通訊衛星為主，CubeSat立方衛星為輔。通訊衛星如Starlink體積大、上千顆組星系提供網路；CubeSat則小巧、成本低、開發快，適用科研與技術驗證，廣泛應用於教育機構以及NASA的小型衛星計畫，皆以此作為主要平台。

若說通訊衛星是「搬上太空的大型電信基地台」，負責全球連線服務；那麼立方衛星則像「迷你實驗平台」，靈活低成本但功能有限。因此，低軌通訊衛星是「商業骨幹級」網路主力，而CubeSat是「創新實驗級」技術孵化器，前者規模化、商業化，後者驗證新技術與應用。

在國內，政府近年也積極推動低軌衛星相關產業。國家太空中心（TASA）正執行「通訊衛星製造產業化平台」計畫，培養自主低軌通訊衛星，打造台灣產業高端系統整合能力，同時支持CubeSat發展，建置國內太空技術驗證的平台。

在產業面，包括啟碁（6285）、和碩、緯創、鴻海、仁寶、廣達等企業皆積極布局低軌衛星，看準的是從「地面」延伸至「天上」的高速成長新藍海市場。所需核心技術與台灣原有的半導體、網通設備及精密製造等優勢高度契合，並可在太空應用領域延伸發揮。不過，目前最大挑戰仍在於缺乏整星系統整合能力，多數廠商仍侷限於零組件或模組供應角色。

航太與衛星計畫，常被譽為「工業皇冠上的明珠」。它不僅象徵一國科技實力的巔峰，更是一場「國家級的綜合考試」，全面檢驗並驅動精密製造、系統工程與跨產業整合能力。能否跨越這些關鍵門檻，往往決定一國能否躋身高端工業強國之列。

此次與這家新創交流中，可見其正穩步朝目標邁進。該公司以航太系統整合為核心，結合台灣電通與精密製造優勢，打造靈活如「太空個人電腦」的立方衛星平台，協助企業進行在軌驗證，如晶片或AI平台等，能在客戶簽約後經九個月內交付衛星，成為國內具代表性的衛星系統整合商。

這讓我想起九〇年代，政府曾成立「台翔航太」，盼藉由航太計畫整合精密機械與電通技術，帶動國內產業技術升級。惜因時機未成熟，最終未能成局。至今已過30年後，看到年輕世代的新創公司，能在國內本土生根，成功布建衛星於太空中商轉應用，以自信與創新精神，在國際舞台發光發熱，怎會不叫人興奮與欣慰。（作者是合睿教練顧問公司管理合夥人）