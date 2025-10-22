永彰科技攜手新創總會 推動企業ESG永續轉型

永彰（4523）科技在全球供應鏈加速邁向減碳與淨零的趨勢下，公司近期完成資產活化，不僅優化資產結構與營運據點布局，更進一步釋出堅定的永續轉型訊號，持續深化企業永續治理。

為協助企業掌握國際淨零趨勢與實務經驗，永彰科技於10月14日攜手中華民國全國創新創業總會及永創數智，在集思北科大會議中心共同舉辦「企業推動ESG如何避免踩雷與空轉」專題講座，吸引來自產業界、學術界、研究機構等領域代表參加，顯示台灣企業對永續轉型與供應鏈韌性的高度關注。

在「企業推動ESG如何避免踩雷與空轉」專題當中，身兼聯合國ESG高級策略顧問胡志祥強調，企業應透過雙重重大性分析，專注於能產生實質改善的領域，避免「為了做報告而做」。胡志祥豐富的實戰經驗與國際視野，來剖析企業推動ESG最常遇到的誤區與雷區，並提供實務的解決方案；所有 ESG 聲明都應有可驗證的量化數據支持並尋求第三方確信，才能徹底杜絕「漂綠」風險。

在「從企業淨零減碳到強化供應鏈韌性—範疇三的淨零挑戰與策略」專題當中，最艱難的挑戰落在範疇三（價值鏈上下游）的減碳。永彰科技業務總監翁凌宇分享實務經驗，指出範疇三淨零是一場生態系合作戰。企業應從「管理」轉向「共創」，透過綠色採購策略，將供應商的減碳績效納入評估，並主動技術賦能，協助中小型夥伴共同提升減碳能力與供應鏈韌性。

同時，翁凌宇分享公司近期的永續行動，說明如何逐步將策略導入營運並轉化為未來優勢，永彰科技已完成2024年永續報告書揭露，並將「碳管理專案」列為中長期的重要推動計畫。目前，正持續整合管理中心、採購、財務與治理等永續ESG相關部門，逐步建立碳解決方案的基礎架構，提升內部碳管理能力。未來，將透過跨部門合作與外部夥伴支持，持續強化供應鏈的低碳韌性。

永彰科技表示，永續不是附屬計畫，而是深植於公司治理與經營戰略的核心理念。本次講座現場多位與會代表關注如何落實供應鏈減碳、如何選擇有效的淨零工具，以及在國際規範不斷更新下，如何確保公司治理機制同步到位。透過實務經驗案例分享，協助更多台灣中小企業避免重複錯誤與資源空轉，企業推動永續的成功，在於策略的深度與實效性，唯有將 ESG 視為核心競爭力，才能穩健邁向淨零目標並在永續的道路上精準地掌握方向。