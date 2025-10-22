禾榮科和日本筑波大學簽署AB-BNCT合作意向書 共同推動BNCT應用

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

禾榮科（7799）22日宣布，與日本筑波大學簽署AB-BNCT合作意向書（MOU），雙方將共同推動硼中子捕獲治療（BNCT）於臨床應用的發展與治療策略創新。本次合作將進一步整合禾榮科技於AB-BNCT全方位解決方案的技術優勢，以及筑波大學BNCT團隊深厚的臨床研究基礎與豐富經驗，形成互利互補的合作關係。

雙方將以臨床適應症拓展及治療策略創新為起點，聯合進行臨床相關研究，期能加速BNCT治療於臨床應用的創新突破。此合作除了促進我國高階醫療技術與國際頂尖醫療中心的交流，亦將強化我國BNCT醫療系統與含硼藥物的輸出海外取證之策略布局。

禾榮科表示，該公司積極推動AB-BNCT臨床應用發展，已建構完整的BNCT整合技術平台，涵蓋中子照射系統、治療計畫軟體及含硼藥物之全方位解決方案。憑藉自主開發的核心技術與臨床實績，禾榮展現出推動BNCT治療產業化的關鍵優勢。

禾榮科自主開發的中子照射系統已於2024年獲得TFDA醫療器材許可，迄今已執行逾120人次的臨床與恩慈治療，充分展現系統設備的卓越性能與臨床價值。

筑波大學為全球BNCT領域的先驅之一，自1980年代起已治療逾百位惡性腦瘤患者，特別在BNCT應用於惡性腦瘤領域具備深厚研究基礎與豐富臨床成果，並於2023年開展全球首個應用BNCT治療初診斷膠質母細胞瘤的臨床研究。

禾榮科表示，此次合作象徵台日BNCT共同發展的重要里程碑。未來，公司將持續以台灣為BNCT創新核心，並積極推動技術的國際化與臨床應用普及化，以期拓展全球版圖，讓更多國際醫療機構與患者受惠，為難治型癌症治療帶來全新契機與希望。

