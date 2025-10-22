遠東SOGO周年慶全台衝121億 董座黃晴雯「遇水則發」：有信心達標

遠東SOGO台北三店周年慶將於11月6日登場，為期12天，SOGO董事長黃晴雯22日宣布，今年全台業績目標為121億元，適逢天氣轉涼、政府普發現金雙利多下，對今年達標相當有信心。

黃晴雯表示，今年周年慶雖適逢陰雨綿綿的天氣，然而「遇水則發」，天氣轉冷對期待周年慶來說，是一個好消息。

近年來經濟局勢比較多變，上半年台灣的消費動能相對疲軟，但黃晴雯說，對第4季的周年慶不擔心，因為台灣的消費者是全世界最聰明的，原本對價格敏感的消費者，也會趁這個時候好好購買心儀的商品。

對於出國潮的影響，黃晴雯指出，今年上半年國內出國人數突破900萬人次，創下歷史新高，許多消費者選擇利用價格差購買國外精品。

但她也認為，在第4季周年慶期間，隨著各項優惠和完善的服務與配送系統，消費者會發現國內購物不僅能滿足需求，還能省下機票與住宿費用。尤其復興館與敦化館今年提供最強的精品優惠，指定精品最高可達16%，預期將大幅推動精品市場的成長。

對於精品的市況，遠東SOGO營業總經理吳素吟表示，今年精品業績微幅衰退，但價格基本保持穩定，並未大幅上漲，這對於消費者來說無疑是好消息，本次周年慶為全台頂級精品回饋率最高，比在國外買還便宜，期望今年精品業績能保持持平。

遠東SOGO全台有七家店，11月6日登場是忠孝、復興、敦化等三家台北東區店，其他五店是新竹、中壢、高雄及台北天母店，今年新營運的Garden City大巨蛋店也加入同慶。

有坪效王和美妝天后宮之稱的忠孝館，今年也做了重要改裝，引進14個最新品牌，目標預購業績5億元、整檔10億元，成長1%。忠孝館主管表示，由於今年受到平價彩妝競爭、出國潮影響大，因此趁檔期推出最殺的優惠，折扣低至三折，換算完比去日本買還便宜。

復興館則迎來美食街大改裝，運動品牌區也有多個亮點加入。Garden City今年新增A區，集合了台灣最齊全的運動品牌，優惠活動也與各店聯動。