國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

竣邦-KY與香港華陽控股合資 前進越南建廠

中央社／ 台北22日電

機能布料廠竣邦-KY前進越南設廠，引進策略投資人共同合作，今天代子公司J&B Vietnam公告，與香港華陽控股公司簽署投資協議，共同投資越南子公司J&B Textile Vietnam。

竣邦旗下J&B Vietnam與香港華陽控股將分別對J&BTextile Vietnam出資700萬美元和600萬美元，總投資金額為1300萬美元（約新台幣3.9億元）。

竣邦表示，正透過子公司J&B Textile Vietnam著手越南建廠計畫，包括設備採購、營運技術等，希望引進策略投資人，透過雙方共同合作，創造產業競爭優勢。

竣邦經營機能性布料，主攻設計研發，負責紡織供應鏈中游的織布、染整和後加工，客戶囊括Nike、Boardriders、BURTON、Vuori、HellyHansen等國際一線戶外運動品牌，運用在滑雪、衝浪等。

竣邦前幾年就開始布局越南生產，一開始是找外包廠合作，竣邦執行長蕭志偉先前透露，接下來打算在越南布建自有產能，有意攜手擅長工廠管理的合作夥伴，採合資模式布建自有產能，期望藉此拉高利潤。

越南 香港

