資誠與國家公園署攜手 打造企業與自然共榮新模式

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠董事長李宜樺（右）與國家公園署長王成機（左）簽署MOU。圖／業者提供
在全球邁向「淨零排放」與「自然正成長（Nature Positive）」的浪潮下，企業不僅要減碳，還必須思考如何與自然共生。資誠永續發展服務公司22日與內政部國家公園署簽署「永續專家顧問與趨勢交流」合作意向備忘錄，正式展開跨域合作，將永續治理與自然保育結合，協助企業在環境與經濟間找到平衡，為臺灣的自然永續轉型建立新典範。

國家公園署署長王成機表示，氣候變遷與生物多樣性流失是全球兩大危機，永續發展早已不只是環保議題，更是國家治理與社會共榮的關鍵。此次合作將借重資誠在永續治理、淨零與自然增益策略規劃、以及永續揭露上的專業，協助各國家公園導入系統化永續管理機制，讓自然保育與氣候調適更具韌性，成為推動國家永續治理的重要支柱。

雙方未來將依循《聯合國永續發展目標（SDGs）》與《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架（GBF）》共同規劃永續藍圖，舉辦趨勢論壇與策略工作坊，建立顧問諮詢機制，並推動OECM（其他有效地域保育措施）模式，鼓勵企業、公部門與地方社群共同參與自然保育，擴大社會影響力。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，國際間對自然轉型的要求越來越高，企業若只停留在碳排管理，將難以跟上永續投資趨勢。企業必須將自然風險納入決策與財務規劃中，從策略面規劃「自然正向行動」，同時滿足國際評比（如DJSI、CDP）的要求，提升品牌價值與市場競爭力。

資誠近年積極推動自然議題，除成立「資誠永續發展學院—大自然正成長小聚」外，也累積跨產業輔導經驗，協助企業依據國際準則（TNFD、ISO 17298、IFRS等）導入自然風險評估與永續策略。此次與國家公園署的合作，將進一步結合國家公園在生態復育、碳匯、社群共融及環境教育等專業，打造從策略到行動落地的「一條龍」永續解決方案。

資誠指出，隨著全球供應鏈與投資市場日益重視自然資本，能及早行動、布局自然永續策略的企業，將更有機會在轉型浪潮中脫穎而出，為社會與環境創造長期共贏價值。

資誠 國家公園

