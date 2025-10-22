快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

剩一個「慘」字！近一年10大預售屋量縮最嚴重區 前兩名都在桃園

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據《591實價登錄》統計，觀察打炒房前後一年、六都和新竹縣市各生活圈的預售屋交易量變化，跌幅前十大生活圈的買氣幾乎急凍，僅剩一成左右。其中又以桃園市、台中市等擁有密集重劃區、過去建商推案熱絡的地區，交易量萎縮最為顯著。圖／591實價登錄提供
據《591實價登錄》統計，觀察打炒房前後一年、六都和新竹縣市各生活圈的預售屋交易量變化，跌幅前十大生活圈的買氣幾乎急凍，僅剩一成左右。其中又以桃園市、台中市等擁有密集重劃區、過去建商推案熱絡的地區，交易量萎縮最為顯著。圖／591實價登錄提供

央行自2024年9月祭出第七波信用管制以來，至今已滿周年。根據《591實價登錄》統計，觀察打炒房前後一年、六都和新竹縣市各生活圈的預售屋交易量變化，跌幅前十大生活圈的買氣幾乎急凍，僅剩一成左右。其中又以桃園市、台中市等擁有密集重劃區、過去建商推案熱絡的地區，交易量萎縮最為顯著。

《591房屋交易網》分析，六都和新竹縣市十大交易量縮區幾乎清一色為重劃區，這些地區過去因建商大量推案、吸引投資買盤進駐、房價快速飆漲，一度成為市場熱區。然而在打炒房政策上路後，尤其生活機能尚未成熟的重劃區首當其衝，面臨投資買盤退場、自住客轉向觀望的市況，整體買氣明顯降溫。

其中，交易量下滑最劇烈的區域為桃園青埔A18桃園高鐵生活圈，相較第七波信用管制前大減逾九成。同樣上榜的還有緊鄰在旁的青埔A19桃園體育園區，近一年買氣也僅剩一成多。青埔過去因高鐵與重大建設題材，吸引自住與投資買盤湧入，推升每坪成交均價突破6字頭。不過在打炒房政策上路後，買方轉趨觀望，建商亦放緩推案腳步，預售市場急速降溫。

交易量銳減逾九成的還包括桃園A10山鼻重劃區，該區具備機場捷運優勢，每坪成交均價4字頭相對周邊具吸引力，深受首購與機場從業人員青睞，但因生活機能尚未成熟，在政策緊縮下買氣明顯急凍。

第三名為新北三重頂崁工業區，近一年交易量剩不到一成。區域過去新案稀少，去年因「都廳大院」一、二期合計逾千戶量體成交，墊高基期，導致今年交易量出現大幅萎縮。接著則是桃園八德生活圈，該區吸引大量雙北外溢買盤，且因捷運綠線、醫院等議題帶動，建商推案熱絡，不過由於建設仍在興建中，近一年市場買氣轉弱。

第五名為新北土城暫緩重劃區，《591房屋交易網》指出，該區坐擁板南線捷運優勢，每坪成交均價坐6望7，去年因單一個案大幅挹注交易量，再加上今年預售案少，進一步放大交易減幅。

第六名為台中太平新光生活圈，近一年交易量僅剩一成，《591房屋交易網》表示，該區具74號快速道路與生活機能逐步到位優勢，建商推案熱絡，不過由於建案陸續交屋、推升成屋供給，連帶影響預售買氣。

接著為高雄新市鎮，近一年交易量大減近九成。《591房屋交易網》指出，該區因台積電楠梓廠進駐帶來區域利多，然而在打炒房下，隨著投資客陸續退場，預售市場轉趨保守。

最後，分別為台中沙鹿車站生活圈與烏日高鐵特區上榜，近一年買氣約僅剩一成五。《591房屋交易網》分析，沙鹿車站生活圈受惠捷運藍線、特五號道路及中科園區利多，房價快速飆漲、每坪成交均價突破4字頭，但房市轉冷後買方追價意願逐步減弱，交易量大幅萎縮。

《591房屋交易網》認為，烏日高鐵特區因三鐵共構與百貨商場進駐，新建案供給暴增，大批投資客推升區域每坪成交均價坐4望5，不過隨著市場降溫，該區又因生活機能尚未到位，導致預售買氣急速下滑。

買氣 機場捷運 預售屋

延伸閱讀

桃園隨袋徵收明年上路 市場內外攤收費恐不公？環保局解釋了

桃園明年開徵汙水下水道使用費 民代憂影響接管意願

連日雨！桃園龜山2社宅工地驚見局部坍塌 市府：無立即危害

桃園風雨持續永安漁港風浪大 北堤胸牆遭沖毀

相關新聞

第22屆國家品牌玉山獎頒獎 台灣中油榮獲7座獎項

第22屆國家品牌玉山獎21日晚間頒獎，台灣中油公司獲得7座獎項，包括5項最佳產品獎、1項最佳人氣品牌獎，並以「智慧碳封存...

央行赴立院業務報告將登場 房地產相關政策受矚目

央行總裁楊金龍23日將率一級主管赴立法院進行業務報告。預料央行房地產相關政策，仍將成為質詢焦點之一。

台南首發！台灣虎航積極布局全台航網優勢

台南首發！台虎積極布局全台航網優勢，12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩新航線。

雙北市熱銷捷運宅 景安站登買氣王、北市唯一進榜捷運站是它

永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整近一年雙北市總價1,500萬元內中古屋熱門交易捷運站前十名，其中捷運景安站住宅交易量達...

小宅遍地開花 近10年台東小宅交易占比達32.9%、增幅16.7個百分點居冠

中信房屋統計內政部不動產資訊平台資料發現，今年上半年國內25坪以下小宅交易占比已達42%，也就是說，幾乎每5筆住宅交易就...

2025飛安峰會 凝聚跨國智慧強化安全管理

「2025年飛航安全管理國際峰會」22日登場，交通部長陳世凱致詞時指出，強化監理體系、掌握業者安全表現、提昇預警能力是未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。