剩一個「慘」字！近一年10大預售屋量縮最嚴重區 前兩名都在桃園

央行自2024年9月祭出第七波信用管制以來，至今已滿周年。根據《591實價登錄》統計，觀察打炒房前後一年、六都和新竹縣市各生活圈的預售屋交易量變化，跌幅前十大生活圈的買氣幾乎急凍，僅剩一成左右。其中又以桃園市、台中市等擁有密集重劃區、過去建商推案熱絡的地區，交易量萎縮最為顯著。

《591房屋交易網》分析，六都和新竹縣市十大交易量縮區幾乎清一色為重劃區，這些地區過去因建商大量推案、吸引投資買盤進駐、房價快速飆漲，一度成為市場熱區。然而在打炒房政策上路後，尤其生活機能尚未成熟的重劃區首當其衝，面臨投資買盤退場、自住客轉向觀望的市況，整體買氣明顯降溫。

其中，交易量下滑最劇烈的區域為桃園青埔A18桃園高鐵生活圈，相較第七波信用管制前大減逾九成。同樣上榜的還有緊鄰在旁的青埔A19桃園體育園區，近一年買氣也僅剩一成多。青埔過去因高鐵與重大建設題材，吸引自住與投資買盤湧入，推升每坪成交均價突破6字頭。不過在打炒房政策上路後，買方轉趨觀望，建商亦放緩推案腳步，預售市場急速降溫。

交易量銳減逾九成的還包括桃園A10山鼻重劃區，該區具備機場捷運優勢，每坪成交均價4字頭相對周邊具吸引力，深受首購與機場從業人員青睞，但因生活機能尚未成熟，在政策緊縮下買氣明顯急凍。

第三名為新北三重頂崁工業區，近一年交易量剩不到一成。區域過去新案稀少，去年因「都廳大院」一、二期合計逾千戶量體成交，墊高基期，導致今年交易量出現大幅萎縮。接著則是桃園八德生活圈，該區吸引大量雙北外溢買盤，且因捷運綠線、醫院等議題帶動，建商推案熱絡，不過由於建設仍在興建中，近一年市場買氣轉弱。

第五名為新北土城暫緩重劃區，《591房屋交易網》指出，該區坐擁板南線捷運優勢，每坪成交均價坐6望7，去年因單一個案大幅挹注交易量，再加上今年預售案少，進一步放大交易減幅。

第六名為台中太平新光生活圈，近一年交易量僅剩一成，《591房屋交易網》表示，該區具74號快速道路與生活機能逐步到位優勢，建商推案熱絡，不過由於建案陸續交屋、推升成屋供給，連帶影響預售買氣。

接著為高雄新市鎮，近一年交易量大減近九成。《591房屋交易網》指出，該區因台積電楠梓廠進駐帶來區域利多，然而在打炒房下，隨著投資客陸續退場，預售市場轉趨保守。

最後，分別為台中沙鹿車站生活圈與烏日高鐵特區上榜，近一年買氣約僅剩一成五。《591房屋交易網》分析，沙鹿車站生活圈受惠捷運藍線、特五號道路及中科園區利多，房價快速飆漲、每坪成交均價突破4字頭，但房市轉冷後買方追價意願逐步減弱，交易量大幅萎縮。

《591房屋交易網》認為，烏日高鐵特區因三鐵共構與百貨商場進駐，新建案供給暴增，大批投資客推升區域每坪成交均價坐4望5，不過隨著市場降溫，該區又因生活機能尚未到位，導致預售買氣急速下滑。