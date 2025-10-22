第22屆國家品牌玉山獎頒獎 台灣中油榮獲7座獎項

第22屆國家品牌玉山獎21日晚間頒獎，台灣中油公司獲得7座獎項，包括5項最佳產品獎、1項最佳人氣品牌獎，並以「智慧碳封存：物聯網驅動二氧化碳濃度即時監測系統」奪得最佳產品獎類「全國首獎」。

獲得最佳產品類全國首獎的「智慧碳封存：物聯網驅動二氧化碳濃度即時監測系統」，產品結合二氧化碳感測技術與物聯網系統，建構出環境大氣二氧化碳即時監測網，能即時蒐集苗栗鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫場址周邊的二氧化碳濃度變化，民眾亦可透過即時數據公開機制，同步掌握監測資訊，以提升社會溝通與公眾信任。

國家品牌玉山獎為國內產業界重要的獎項之一，中油歷年屢獲佳績，今年已是第7年獲獎，最佳產品獎包括「快速AI壽命預測系統-應用於工控電腦系統DCS電子模組」、「智慧碳封存：物聯網驅動二氧化碳濃度即時監測系統」、「設備異常預警與診斷之AI系統」、「廢觸媒提製之釩液流電池電解液」及「國光牌超優E6/CK4全合成車用機油10W/40」等5項。

加油站以多角化經營方式，推出自創品牌「CUP&GO來速咖啡」，則拿下最佳人氣品牌獎，中油表示，加油站的來速咖啡不僅為忙碌的通勤族和駕駛朋友於短暫停車加油時間提供快速及高品質的好咖啡，也創造了加油站通路的多元價值。

中油表示，此次獲得7座獎項的肯定，代表外界對台灣中油品質與服務的高度信賴，未來將持續全力提供國人安全及低碳的能源服務，朝「多元、創新、永續之國際能源公司」願景前進。