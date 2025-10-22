全球供應鏈重塑關鍵期 安永：併購與跨境投資成主戰場

全球供應鏈進入重塑關鍵期，併購與跨境投資成為企業策略布局主軸。安永22日與國際通商法律事務所共同主辦「2025國際併購與投資論壇」，聚焦全球供應鏈重塑下的投資與併購策略，協助企業在地緣政治與關稅變動下強化競爭力。

安永所長傅文芳表示，企業唯有提前布局，才能在供應鏈重組中搶占優勢。國際通商法律事務所主持律師邵瓊慧指出，地緣政治與關稅政策劇烈變化正加速全球供應鏈重整，台灣企業積極尋求併購機會，透過策略性擴張與法規掌握，強化區域競爭力與資本運作效率。

安永《2025國際投資併購趨勢報告》顯示，2024年全球併購金額回升至3.3兆美元，年增12%，交易件數增加12.5%，顯示市場逐漸走出利率與地緣政治陰霾。資金聚焦於高附加價值與成長潛力資產。

台灣市場亦呈現回穩趨勢，2024年併購總金額達137億美元，主要由大型整併案帶動。安永總經理何淑芬指出，台灣併購市場呈現三大趨勢：一是大型併購復甦、二是中型跨境交易回溫、三是小型併購件數穩定成長，顯示企業運用併購工具愈加靈活。

去年金融業併購最受矚目，包括台新金控併購新光金控、永豐金控收購京城銀行，使國內併購金額達116億美元，較前年暴增14倍。2025年上半年則由科技、媒體與通訊產業接棒成長，顯示併購重心正轉向新興產業。

外資來台熱度回升，2025年上半年併購金額達13.2億美元，遠高於去年的1,900萬美元，主要受日商SG Holdings收購鴻霖全球運輸等案帶動。海外併購方面，上半年金額達70.98億美元，年增220%，包括國巨收購日本芝浦電子、祥碩併購Techpoint等指標案，顯示台企積極透過併購強化海外布局。

安永與國際通商法律事務所提醒，跨國併購如同「叢林探險」，法規掌握是企業的護身符。若能前瞻了解政府審查機制與政策方向，可有效降低交易不確定性。

安永執行副總經理吳培源指出，稅務架構設計是併購整合的關鍵，從稅務盡職調查到融資安排，都直接影響併購效益。會計師吳雅君補充，川普政府若再度上台，關稅與供應鏈政策恐再生變，企業應提前建立多元生產布局，以分散風險。

國際通商法律事務所合夥律師邱佩冠也建議，家族企業可運用併購或重組方式整合家族資本，不僅符合法規，也可兼顧彈性與稅務效益。