集保結算所股東會視訊會議平台 榮獲國家品牌玉山獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所今(2025)年以股東會視訊會議平台(eMeeting平台)榮獲第22屆國家品牌玉山獎最佳產品類及最佳人氣品牌類兩大類獎項。(左)經濟部長龔明鑫、(右)集保結算所副總景廣俐。圖／臺灣集中保管結算所提供
臺灣集中保管結算所今(2025)年以股東會視訊會議平台(eMeeting平台)榮獲第22屆國家品牌玉山獎最佳產品類及最佳人氣品牌類兩大類獎項。(左)經濟部長龔明鑫、(右)集保結算所副總景廣俐。圖／臺灣集中保管結算所提供

第22屆國家品牌玉山獎10月21日舉行頒獎典禮，臺灣集中保管結算所連續三年獲獎，今(2025)年以股東會視訊會議平台(eMeeting平台)榮獲最佳產品類及最佳人氣品牌類兩大類獎項。集保eMeeting平台協助發行公司落實優良公司治理，促進股東行動主義，再度獲得評審高度肯定。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所持續配合金融政策，致力於股務服務數位化，提供電子投票(eVoting)、股東會視訊會議(eMeeting)、股務事務電子通知(eNotice)、股務事務e櫃台(eCounter)等服務，且刻正規劃股東會紀念品電子化服務(eGift)，建構股東e服務全生態系。

集保eMeeting平台提供發行公司召開股東會視訊會議使用，自20222年4月上線至今，使用的發行公司逐年增加，今年計有120家公司召開視訊輔助股東會，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業。

股東以視訊方式出席數逐年增加，機構法人亦踴躍參加，各場視訊股東會皆順利召開。投資人可以使用電腦、集保e手掌握App、證券商下單App等管道進入eMeeting平台，完成註冊後，於股東會開會前三十日至前三日之間登記，並於開會當日報到，即可線上出席股東會。eMeeting平台採一站式設計，股東的註冊、登記、報到、觀看直播、線上提問、投票及計票，皆可於平台完成，提供股東方便優質的數位體驗。

