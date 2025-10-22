康和證券捐款30萬元台南普門仁愛之家 開啟愛與善的循環

康和證券（6016）今年持續捐款30萬元予台南普門仁愛之家，多年來除了協助失去依靠的老人可以在安養機構得到更妥善的照護外，更希望成為愛與善的循環，透過多元公益與與永續行動落實企業社會責任，期望大家將善念、善行、善事融入日常生活，也許能做的很有限，那就繼續勇往直前盡力做，讓我們社會越來越美好！

康和證券表示，台南普門仁愛之家目前有安養、養護兩大服務，其中安養床位48床，養護床位24床，均需照護人力投入與外界善款與物資之捐助，才能達致收容與安養失依老人之目的。根據統計，台灣整體長照服務需求人口已逼近90萬人，入住長期照顧與安養機構比例約只有5%，推估超過20萬人以上係由自己家人照顧，主要原因多半是每月負擔不起每月數萬元安養機構或外籍看護工聘僱費用。所以這次捐款期能再次拋磚引玉，讓更多需要的老人可以在機構得到更妥善的照護，實現「晚年之家、老有所終」理想。

另長期照護機構最常缺乏的物資為成人紙尿褲、清潔用品，以及其他日用品等，其中又以消耗量極大的尿布最為迫切。為避免尿布長時間使用，導致皮膚發炎、褥瘡、尿路感染的狀況，每人平均一天約需6~8片，因此，也非常需要社會大眾在物資上的捐贈。

康和證券與中興扶輪社10多年來合辦捐血活動，每募集一袋熱血，就相對捐助100元給國立臺北教育大學小泰陽志工隊，前往泰北地區進行義務教學，幫助當地窮困無法受教育的華人子弟有受教育的機會。