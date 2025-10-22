聽新聞
央行赴立院業務報告將登場 房地產相關政策受矚目
央行總裁楊金龍23日將率一級主管赴立法院進行業務報告。預料央行房地產相關政策，仍將成為質詢焦點之一。
央行最新出爐的業務報告顯示，不動產貸款增幅及不動產貸款集中度均下降。全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增率已分別自去年9月底9.4%、11.3%、10月底4.7%，降至本年8月底之4.9%、6.3%、0.7%；全體銀行不動產貸款集中度由上年高點之37.61%，降至本年8月底之36.71%。
央行表示，持續檢視選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。
央行表示，選擇性信用管制措施執行成效已漸次顯現，除了不動產貸款增幅及不動產貸款集中度均下降外，還包括(1)房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降，房價漲幅趨緩。(2)銀行信用資源優先提供無自用住宅者購屋貸款及都更危老等配合政府政策之資金用途。
至於銀行自主管理不動產貸款，因優先承作無自用住宅者購屋及都更危老重建案件等配合政府政策之貸款，致未達自訂控管目標者，自本年第2季起，央行已予銀行自主彈性調整空間，第3季及第4季仍依此原則辦理，以協助緩解民眾申貸排撥現象。
