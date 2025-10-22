台南首發！台灣虎航積極布局全台航網優勢

台南首發！台虎積極布局全台航網優勢，12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩新航線。

看好日本旅遊市場的無限潛力，台灣虎航（6757）22日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等3條新航線。

其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的布局優勢，並深化台灣與日本之間的航網密度，提供日籍旅客更豐富的航點選擇，輕鬆進行深度台灣行。

位於九州的熊本縣，原本便因超人氣吉祥物「熊本熊」而在台擁有高知名度，隨著我國知名企業陸續在當地設廠後，更加速帶動了台灣與熊本間商務與觀光的往來，吸引許多旅客前往欣賞當地世界級的火山景觀阿蘇山，以及有日本三大名城美譽的熊本城，還有赤牛丼、生馬肉等特色美食遠近馳名。

高雄-熊本、台南-熊本航線預計2025年12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計2025年12月25日開航，開航初期每周營運2班。為慶祝三條航線開航，台灣虎航將於2025年10月23日上午10:00起至10月24日晚間23:59同步推出高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩單程未稅NT$1,599起的開賣促銷價。

另外，為了推廣在地傳統美食，配合高雄-熊本、台南-熊本航線開航，特別與有「辦桌界南霸天」之稱且曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味。

「阿勇家-東坡肉」機上餐僅於熊本往返航班提供且採每班限量供應，想品嚐的旅客務必得搶先於官網上預訂以免向隅！

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線；台南出發除了是首度插旗更是一口氣開航熊本、沖繩2條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。