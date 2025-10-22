美數位相框品牌Aura採用元太彩色電子紙 打造永續溫暖的居家視覺體驗

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技22日宣布，美國高階數位相框領導品牌Aura採用E Ink Spectra™ 6全彩電子紙技術，推出全新產品Aura Ink無線電子智慧相框，具相片質感且不須接電源線，可依需求掛牆或擺放桌面，開啟彩色電子紙應用於居家生活的新篇章。

「Aura Ink」為13.3吋電子紙裝置，採用極致纖薄的 0.6 吋機身設計，單次充電可達三個月電力續航，並配備可依環境自動調節或關閉的柔和前光設計，在維持紙張質感的同時提升可視舒適度，呈現如實體照片般的觀賞體驗。實際電池續航時間會因前光每日開啟時間、影像更新頻率、WiFi 強度等因素而有所不同。

Aura 並開發獨家影像處理技術（dithering），將 E Ink Spectra 6 的色彩範圍擴展至數百萬色階，呈現出懷舊又真實的照片質感，貼近消費者對家庭回憶溫暖與懷舊的情感氛圍。

「Aura推出無線、可壁掛的彩色電子紙智慧相框，展現了E Ink電子紙技術應用在居家場景的重要里程碑，我們非常高興能與Aura攜手，將創新體驗帶給全球喜愛展示相片的消費者。」元太科技業務中心副總經理洪集茂說：「E Ink Spectra™ 6技術應用於數位相框開啟了消費性產品的全新可能，全彩電子紙顯示讓視覺感受更貼近傳統相紙，電子紙具備反射式、超低功耗及舒適視覺等特性，同時能連網即時動態顯示照片。」

由E Ink Spectra™ 6 驅動的Aura Ink僅在影像變換時耗電，每次充電後的電池續航力可達數月，其無線設計為居家裝飾空間帶來大幅彈性。反射式、類紙顯示技術亦打造「以人為本」的觀看體驗，不受眩光與藍光干擾，在任何光線下皆能提供自然、舒緩的觀看感受。

E Ink與Aura攜手推動永續創新，為新興消費產品類別帶來兼具美感與節能的設計可能，透過 E Ink Spectra™ 6，技術可打造全彩、超低功耗的顯示器，將紙本印刷的視覺豐富度帶入數位時代，並自然融入現實生活環境。E Ink持續投入彩色電子紙材料、前光整合、波形驅動優化及產能擴充等領域的開發，以支持消費性與商業應用市場的多元需求。

E Ink的永續表現亦反映在商業模式中：其營運通過富時羅素（FTSE Russell）綠色營收模型驗證，100%的產品銷售符合綠色營收認定。E Ink除了減少營運對環境的影響，更能將以核心能力賦予電子紙產品永續價值，包含新推出的Aura Ink數位相框。

E Ink元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對環境的影響，結果顯示，若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。這些研究結果凸顯了電子紙技術低功耗的優勢，讓像 Aura這樣的生態圈夥伴，能夠提供兼具豐富視覺體驗與環境責任的智慧產品。