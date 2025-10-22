因應燕子口堰塞湖紅色警報 亞泥開放員工宿舍安置居民

亞泥表示，因應太魯閣燕子口堰塞湖紅色警報啟動，亞泥花蓮廠依據今年3月與花蓮秀林鄉公所簽署的「救災支援協訂」，啟動災害應變機制，開放員工宿舍作為臨時收容場所，自20日起協助安置富世村67名居民。

亞泥今天透過新聞稿指出，近期花蓮地震頻仍，東北季風挾帶的降雨持續，光復鄉馬太鞍體堰塞湖與秀林鄉燕子口堰塞湖警戒仍未解除，亞泥花蓮廠準備不同房型、共計150床住宿空間，依照家庭成員與長者需求進行分配，同時開放盥洗設施及員工餐廳提供熱食，並安排員工輪班24小時駐守，提供協助與照顧。

除了提供收容空間外，亞泥也調派廠內運輸工具與防災設備，協助地方進行撤離交通及臨時物資運補，並與鄉公所保持即時通訊聯繫，隨時配合民政、消防與警政單位需求，共同守護民眾安全。

亞泥指出，此非首次啟動協訂，今年7月19日薇帕颱風豪雨期間，亞泥花蓮廠同樣配合鄉公所進行收容安置，花蓮廠平時也定期參與鄉公所舉辦的防災演練與通報協作，建立預警通報機制與災時動員流程，使企業防救災支援更即時、更有效率。