LINE 2026年上半年將在台推訂閱制 LINE Premium 每月165元

全台灣最多用戶使用的生活通訊平台LINE 22日舉行「LINE CONVERGE 2025」活動，正式宣布預計2026年上半年在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，用戶可透過訂閱享有會員專屬福利，全面升級使用體驗。首波將釋出5項通訊軟體進階功能，解決聊天備份過期、跨裝置轉移、身份管理等痛點，與LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC 4項LINE家族服務的會員專屬權益。

LINE Premium會員計畫繼在日本與泰國推出後，台灣將成為第三個導入市場，預計2026年上半年正式上線，每月訂閱費用165元，加入LINE Premium可享首月免費體驗進階功能。後續還將有更多會員專屬權益在LINE Premium中推出，包括無痕收回、訊息排程（正式功能名稱以上線時為準）等，與結合更多樣化的服務與方案。

LINE台灣表示，「LINE Premium」會員計畫首波將釋出五項通訊軟體進階功能，與四項LINE家族服務的會員專屬權益，未來還將納入更多用戶期待的方案內容。

五項通訊軟體進階功能包括：

自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立兩組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。

相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放 100 支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。

進階備份：不只文字，聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，換機時即使是換到不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能輕鬆匯入備份，不再擔心資料遺失。

應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本，讓每次點開LINE時帶來更多樂趣。

應用程式字型：除現行的預設字型與芫荽體外，預計提供更多樣的字型選擇，瀏覽訊息與各種內容時更賞心悅目，帶來不一樣的全新感受。

四項LINE家族服務的會員專屬權益包括：

LINE購物：每月提供LINE POINTS點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用。新客再加贈168點，單筆消費滿599元可綁定使用。

LINE旅遊：每月提供LINE POINTS點數紅包100點，單筆消費滿5,000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10,000元可綁定使用。

LINE禮物：每月提供特定賣場優惠券共計250元，單筆消費滿千元可使用。新客再加贈優惠券50元。

LINE MUSIC：每月自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE的鈴聲，答鈴，或背景音樂。