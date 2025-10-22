泓德能源攜手美商 ArcTrade 成立合資公司 揮軍海外電力交易市場

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）今日宣布，與美國能源科技平台商ArcTrade成立合資公司MWEX Solutions，共同推動ArcTrade研發的電力交易平台eOS（Energy Operating System）在亞太區的落地應用。MWEX Solutions首階段將以澳洲市場為起點，並計畫拓展至日本及其他成熟電力交易市場，展現泓德能源持續深化國際布局的決心。

泓德能源攜手美商ArcTrade 導入北美能源交易平台技術

ArcTrade創立於2017年，專注於開發新世代電力管理與交易技術，服務範圍涵蓋北美主要電力市場，並與多家金融交易所串接。其核心產品eOS平台已獲多家北美能源企業採用，市場實績斐然。此次合作結合泓德能源在市場拓展、營運管理與再生能源投資上的優勢，以及ArcTrade在交易系統與數位能源平台的技術實力，雙方合資成立MWEX Solutions，將北美市場驗證過的eOS平台技術導入亞太，加速能源交易數位化進程，成為泓德能源建立跨國能源平台的重要里程碑。

泓德能源總經理周仕昌表示，與ArcTrade的合作，將使公司能更快深入澳洲、日本等成熟海外市場，並結合自身的拓展經驗與客戶資源，打造跨國能源交易生態系。我們相信MWEX Solutions將成為推動國際布局的利器，透過平台化營運模式，進一步擴大泓德能源在全球綠能產業的戰略佈局。

目標2026年進軍日本 MWEX Solutions搶攻亞太能源交易市場商機

ArcTrade開發的eOS平台是一套模組化、可擴充的智慧能源交易與管理系統，架構能隨市場演進持續創新，並可依營運商需求靈活調整。其功能涵蓋能源零售管理、自動化投標與風險控管、交易清算與數據分析，同時能整合儲能設備、虛擬電廠（VPP）及電動車光儲充系統，支援現貨與期貨市場交易。eOS平台不僅能串連發電端、用戶端與市場端，也突破了傳統交易系統彈性不足的限制，進一步建立起連結買方與賣方、數據與資產的數位基礎建設，成為推動能源市場走向去中心化與智慧化的重要動力。

在eOS平台技術的支持下，MWEX Solutions預計將於2025年完成與澳洲能源市場調度中心（AEMO）及當地電錶與清算系統的串接，為能源零售商、VPP營運商及再生能源業者提供完整解決方案。自2026年起，MWEX Solutions更將進軍日本市場，串接日本電力交易所（JEPX）、電力需給調整力交易所（EPRX）及場外交易市場（OTC），搶攻亞太最大自由電力市場的龐大商機。

平台 泓德能源 日本

