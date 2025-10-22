東元智慧物聯網展秀「智慧動力×能源」實力 加速產業淨零轉型

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元董事長利明献及技術長饒達仁。記者籃珮禎攝影
東元電機（1504）22日起連續三天參加「2025台北國際電子產業科技暨人工智慧物聯網展」，以「東元智慧動力 × 能源，驅動永續智能未來」為核心主軸，全面展示其在電氣化、高階自動化及能源管理上的技術領導力，成為產業加速數位淨零轉型的關鍵推手。

東元強調，未來將持續以「智慧驅動×永續能源」作為企業發展的雙引擎，憑藉創新技術與實力，成為產業邁向智慧永續的關鍵夥伴。

在智慧移動領域，東元展示了最新的電動移動解決方案。東元透露，繼成功進軍歐洲電巴市場後，本次在台灣亮相第三代扁線油冷EV動力系統，該系統搭載高效油冷電機技術，最高效率可達97.5%以上，整機重量小於62公斤。

東元說明，此系統以高功率密度與模組化設計，適用於輕型商用車與電動巴士等高負載應用。同時，也展出了鎖定農用、商用及巡檢等新興市場的無人載具動力系統。

針對高階製造與工業自動化，東元展現其核心技術實力。東元自主開發的機器人關節模組，集結高扭矩伺服電機與高精度編碼器，最大轉矩超過144 Nm，最高轉速超過15 rad/s。東元表示，該系列產品在同級規格中展現超越國際品牌的性能優勢，未來將鎖定人形機器人的六大關節模組市場。

在半導體產業應用上，東元指出，專為半導體廠區物料搬運設計的微型化直流伺服系統，體積大幅縮小75%，已成功打入半導體空中走形式無人搬運車（OHT）市場，有效助攻產線效能升級。

面對全球淨零趨勢，東元推出完整的AI能源管理解決方案。其中，AI 高科技碳盤查平台，採用AI辨識與演算法自動化建模，大幅提升盤查效率與準確性。東元說明，該平台已獲經濟部納入「碳盤查工具」推薦名單，可快速支援大量中小企業導入碳管理。

同時，東元介紹，導入AI演算法的智慧全溫域節能解決方案，平均節能率高達43%。而在大型冷卻水塔應用方面，東元的高效率低速直驅系統，採用永磁直驅技術，可將節能效益推升至40%。

東元強調，憑藉廿年以上資料中心建置經驗，累計承攬超過700MW資料中心工程，服務橫跨東南亞多國，具備提供高效能、高穩定設施整合的實力，將持續以高效率動力與精準控制、AI能源與碳管理平台，全方位協助產業邁向智慧永續。

