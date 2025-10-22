淘寶天貓台灣公布雙11首發兩天交易額年增雙位數 淘寶美妝加入戰局

淘寶雙11在20日開跑，淘寶天貓台灣站22日公布近日業績，包括平台交易額年增雙位數，以及新會員較去年年增50%，加碼新會員優惠奏效。根據統計，銷售成長最好品類，包括服裝、兒童玩具用品、內衣/家居服、戶外露營、箱包皮具。

看好「女人錢」好賺，「淘寶美妝」也宣布加入全台周年慶美妝戰場，從10月24日至28日「淘寶購給利」品牌旗艦周期間，也能疊加淘寶雙11優惠，限時五天精選台灣女性低調爆買的「彩棠」與「古迪」兩大人氣中系美妝品牌，加碼推出台灣用戶專享折扣碼以及多項促銷。

淘寶數據指出，過去一年台灣消費者在淘寶購買的美妝商品總件數突破2,500萬套。其中，彩妝工具、美甲護理、臉部保養、假睫毛與假髮等品項穩居前五大熱銷類別，「唇彩」則以最高成長幅度脫穎而出。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟分享，過去台灣消費者偏好購買歐美、日韓美妝品牌，不過根據最新平台數據顯示，台灣消費者在淘寶購買中系美妝商品的人數同比成長逾20%，顯示台灣消費者對中系美妝品牌的接受度穩定提升，銷量也持續攀升。「淘寶購給利」品牌旗艦周特別精選彩棠與古迪，兩家在淘寶上銷售成績很好的品牌，為台灣粉絲推出限時五天的專屬優惠。