7-ELEVEN 電商平台聯手齊攻雙11商機 點數回饋最高38%

迎戰雙11！統一超（2912）7-ELEVEN旗下自有電商平台自11月1日起全面出擊，「i預購」祭出全年最優38%OPENPOINT點數回饋，「iOPEN Mall」推出用1,111元買iPhone 17 Pro驚喜抽獎活動，再加上團購平台「i划算」串聯全台逾7,100間門市通路，以「uniopen會員生活圈」獨有的點數加倍回饋與多元支付體驗，打造線上線下最有感的雙11全民嗨購節。

根據市場調查，零售通路正朝向OMO（線上線下融合）模式加速發展，且網購市場仍具正向成長動能，7-ELEVEN近年以「多平台」、「高回饋」、「生活型服務」為核心積極布局i預購、i划算與iOPEN Mall三大平台，去年雙11檔期業績合計年成長逾三成，持續深化從線上電商到線下門市的全通路消費體驗。

7-ELEVEN觀察，今年電商市場回歸「精算回饋」、「高價值感」的理性消費趨勢，「i預購」、「i划算」主打聚焦單品的導購策略，11月1日起至23日展開「雙11全民嗨購節」，推出111元起精選商品與買一送一、多入團購組優惠，預計帶動民生日用品、冷凍調理食品、包裝零食、生活小家電等類別成長。

今年「i預購」更推出多元點數回饋，推出指定商品加贈11%點數、111點、711點，最高達2,000點的超值選品，新會員再享首購20%點數加碼、搭配uniopen聯名信用卡最高7%回饋，整體最高可享38% OPENPOINT點數回饋，11月24日至30日則接續展開「黑色購物週」，看好雙11與黑五檔期血拼接力，可望帶動i預購、i划算業績較去年成長逾兩成。

「iOPEN Mall」則結合站上超過11萬店家，以「週週免運、點數升級」強打1111狂歡購物節，除延續加入官方LINE好友免費玩轉盤、刮刮樂等遊戲互動外，今年更正式導入OPENPOINT點數折抵機制，加碼回饋使用點數折抵結帳滿額再贈中杯美式咖啡。

uniopen會員於11月11日至13日消費享11%點數回饋、最高回饋達1,111點；消費滿1單可抽111杯CITY CAFE中杯拿鐵/大杯美式，滿3單可抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5,000元再抽1,111元購iPhone 17 Pro 256G，消費金額還可使用點數折抵，全面提升會員黏著度，預估業績亦可年增逾2成。

同時，7-ELEVEN看好「黃金收藏」與「杯瓶經濟」兩大趨勢同步發酵，金價持續上漲推升兼具收藏與送禮價值的造型金豆熱銷，包括元寶金豆、擲筊金豆、豬公金豆、電鍋金豆等詢問度超高！另外，受惠於自帶杯折扣政策，包括冰壩杯、燜燒罐、保溫瓶等商品銷量持續拉長紅，成為生活用品成長最快的品類之一，雙11檔期推薦到「i預購」、「i划算」、「iOPEN Mall」享買一送一或111元起超值優惠！