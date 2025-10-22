澳洲國會議員參訪聯強集團總部 交流公司在澳發展

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

澳洲跨黨派國會議員近日拜訪聯強（2347）集團總部，由聯強集團執行長王其勳親自接待。此次參訪成員包含聯邦眾議員喬傑納斯、聯邦眾議員契斯特與聯邦參議員寇貝克三位國會議員；雙方就聯強在澳洲投資進程與營運規劃、人才延攬與產業發展等多項議題，深入交流。

聯強為澳洲資通訊通路龍頭，王其勳表示，澳洲的ICT市場產值居亞太地區第三大，僅次於中國大陸與日本；聯強在澳洲投資長達28年，為澳洲前120大企業，亦為在澳洲第一大台灣企業。

看好澳洲成長潛能，聯強在雪梨與墨爾本建構雙運籌中心，總投資金額達新台幣45億元，支持年營收逾600億元的營運規模。他特別感謝澳洲政府長期支持，使聯強不僅強化自身營運競爭力，也期望為當地產業升級與經濟發展，注入更多動能。

三位國會議員除表達對聯強在澳洲長期投資與承諾的肯定，對於聯強不斷引入新服務模式，包含高技術含量的商用解決方案、雲端解決服務方案、AI自動化智能化運籌服務、彈性服務多重客戶的整合能力，甚至可做到多點即時到店配送，留下深刻印象。雙方並對人才延攬、公共建設服務、稅務演化等政策，交流意見，也期盼未來有持續深入的合作。

