雙北市熱銷捷運宅 景安站登買氣王、北市唯一進榜捷運站是它

永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整近一年雙北市總價1,500萬元內中古屋熱門交易捷運站前十名，其中捷運景安站住宅交易量達217件最多；捷運海山站平均能買到23.6坪的住宅空間最大；而捷運新埔民生站平均屋齡僅15.7年，成為另一亮點。

數據顯示，景安站近一年總價1,500萬元內的住宅交易量達217件，位居雙北市之冠。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景安站是中永和地區唯一的雙捷運(中和新蘆線、環狀線)交會站，串聯各捷運黃金通勤路線，交通便利且擁有成熟的商業與生活機能，房價又較北市有競爭力，平均每坪成交均價落在58.7萬元，成為自住族群的進場首選。

此外，中山國小站以146件交易量居次，亦是台北市唯一進榜站點。陳金萍指出，中山國小站鄰近晴光商圈，交通路網發達，生活採買、餐飲、醫療等機能優異多元，又擁有學區優勢，吸引年輕族群與上班族進場，隨著房市小宅交易趨勢逐漸明朗，雖然該站周邊每坪成交均價高達7字頭，但普遍是小坪數產品，因此交易總價低，成為台北市少數兼具機能與價格優勢的熱區。

如果想控制預算又不想犧牲住宅空間，陳金萍表示，海山站、景平站、南勢角站和三和國中站是值得考慮的購屋熱區，其中海山站平均坪數達到23.6坪最為突出。

陳金萍指出，海山站位於土城區核心，有許多早期開發的公寓、大樓產品，屋齡偏高，但在總價1,500萬元內平均可購得逾23坪的空間，對預算有限但重視空間的購屋族具高度吸引力。海山站周邊有裕民商圈和中央路商圈，商業發展全面且生活機能完善，鄰近暫緩重劃區的建設又不斷湧入，頗具發展潛力。

陳金萍分析，至於南勢角站和景平站同屬南勢角商圈，交通和生活機能到位，此區有不少屋齡略高但坪數實在的公寓產品，且相對蛋黃區房價相對實惠，故總價1,500萬元內仍能找到不少20坪以上的住宅產品。至於三和國中站一帶多早期興建社區，公設比低，市場上主要交易產品以老公寓或小型電梯華廈為主，平均屋齡偏高，但房價相對親民，成為不少預算有限、又想貼近台北生活圈的購屋族熱門選擇。

值得一提的是，新埔民生站周邊1,500萬元以下的住宅，平均屋齡只有15.7年，是榜上捷運站中屋齡最年輕的。陳金萍指出，該站是板南線與環狀線交會的重要節點。周邊屬於板橋市中心新興區段，鄰近發展成熟的新埔商圈和江翠商圈，擁有完善生活機能與捷運轉乘優勢，建商因此積極於此推出住宅產品。

近幾年來房價高漲，考量到民眾的購屋能力，建商遂以空間坪數換取總價，也導致新埔民生站周邊出現許多較低總價、坪數少、單價卻相對較高的小宅產品，吸引單身族群與小家庭入主。陳金萍提醒，低總價雖可減輕買屋負擔，購房前仍需多做功課，了解市場行情也衡量自身需求，才能買得開心，住得開心。