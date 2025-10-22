小宅遍地開花 近10年台東小宅交易占比達32.9%、增幅16.7個百分點居冠

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋統計內政部不動產資訊平台資料發現，近10年各縣市小宅交易占比變化，台東縣從2016年上半年的16.2%，一路攀升至2025年上半年的32.9%，增長16.7個百分點，穩居全國之冠，其後依次是桃園市的增加6.7個百分點、嘉義市增6.2個百分點、苗栗縣增5個百分點、台南市增4.5個百分點。中信房屋提供
中信房屋統計內政部不動產資訊平台資料發現，今年上半年國內25坪以下小宅交易占比已達42%，也就是說，幾乎每5筆住宅交易就有2筆是小宅。

觀察近10年各縣市小宅交易占比變化，台東縣從2016年上半年的16.2%，一路攀升至2025年上半年的32.9%，增長16.7個百分點，穩居全國之冠，其後依次是桃園市的增加6.7個百分點、嘉義市增6.2個百分點、苗栗縣增5個百分點、台南市增4.5個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在房價與地價持續走高的環境下，建商為提高開發效益，普遍傾向推出中小坪數產品，再加上居住習慣改變與購屋總價考量，使小宅逐漸成為市場主流。

莊思敏指出，觀察近年小宅交易占比增幅顯著的縣市，大多具備建設題材豐富、房價成長快速等特點，台東受惠於南迴公路拓寬、花東鐵路雙軌化及新興重劃區開發等利多，具長期發展潛力。

莊思敏分析，而桃園市憑藉青埔高鐵特區、航空城計畫及多個重劃區帶動，加上價格相對親民，吸引大量雙北外溢人口移入；嘉義、苗栗與台南等地，也在科技產業進駐的加持下，成為科技新貴青睞的置產熱區。這些區域早期以透天建築居多，但隨著建商推案、民眾居住觀念的轉變，電梯大樓逐漸普及，市場結構也出現明顯轉型。

對於國內小宅交易占比增加最多的台東縣，中信房屋台東中正加盟店店長廖咨期表示，選擇購買小宅產品的客群，大致可以分為三大類，首先是年輕首購族或小家庭，這群消費者希望擁有屬於自己的獨立空間，小宅總價較易負擔，因此成為他們首選。其次是有換屋需求的長輩，考量行動便利與安全，很多長輩都紛紛從透天搬入設有電梯的大樓或華廈。

此外，廖咨期指出，小宅產品的買方中更是不乏投資與置產客群，台東坐擁得天獨厚的自然風光，許多人會在這邊購買退休宅、度假宅，小坪數產品因總價親民、出租彈性高，兼具自住與投資效益，因此受到青睞。

廖咨期表示，以縣內交易最熱絡的台東市來說，目前台東市預售大樓、華廈的每坪成交單價普遍都在3字頭以上，由於建商有成本考量，在價格方面會比較堅持。至於屋齡10年內的新古屋，每坪成交均價普遍也在2字頭以上，這些屋主多會參考新案行情訂價，因此價格表現穩定，未見明顯鬆動。

相較之下，廖咨期認為，中古屋市場的議價空間更有彈性，很多中古屋的屋主，因為持有時間較長、取得成本相對較低，比較願意讓利出售，目前台東市中古大樓華廈的每坪單價普遍仍在1字頭，總價約600~800萬元左右就有機會買到屋況還不錯的中古透天，想在台東置產或自住的民眾不妨多留意。

雙北市熱銷捷運宅 景安站登買氣王、北市唯一進榜捷運站是它

永慶房產集團根據實價登錄資料,彙整近一年雙北市總價1,500萬元內中古屋熱門交易捷運站前十名,其中捷運景安站住宅交易量達...

2025飛安峰會 凝聚跨國智慧強化安全管理

「2025年飛航安全管理國際峰會」22日登場,交通部長陳世凱致詞時指出,強化監理體系、掌握業者安全表現、提昇預警能力是未...

永續不再是成本中心 AI整合ESG與財務數據助企業兼顧效率與國際合規

在全球ESG浪潮下,企業如何兼顧營運效率與永續減碳成為焦點。天逸財金科技近日發表生成式AI永續應用方案,協助金融、製造與...

公司化後勞工困境未解 台鐵企工依法啟動勞資爭議調解不排除罷工投票

台灣鐵路企業工會今表示,自台鐵公司化掛牌以來,公司內部在薪資結構、獎金分配、津貼制度及員工福利等面向,均未見實質改善。工...

新版危老條例排除飯店？賴正鎰：改建潮恐消失、不利城市翻轉

危老條例將於116年5月底屆期,傳出內政部正著手研擬修正草案,朝限制「重建前住宅使用比例需達2/3以上」,以申請住宅危老...

