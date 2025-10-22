遠東巨城打造最熱血公益平台 快閃美食溫暖人心

Big City遠東巨城購物中心秉持「在地深耕、回饋社會」的精神，以實際行動落實企業社會責任，隨著冬季來臨、血庫存量吃緊，不間斷舉辦捐血活動，號召民眾挽袖捐熱血，用愛心溫暖寒冬，傳遞正向力量。

Big City遠東巨城購物中心持續發揮公益影響力，長年投入社會關懷不遺餘力，開幕至今舉辦超過3,600場各式活動，其中900場為公益活動，致力成為串聯社會善意的平台，

自2016年起推動捐血活動至今，已累計超過341場，總計募集逾56,565袋、超過1,414萬cc熱血，與新竹捐血中心合作10年，攜手品牌廠商、主題餐廳與各界公益團體及友好企業，每季擴大舉辦，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，堪稱全台最熱血的購物中心。連續五年榮獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定，展現企業長期投入公益的堅定承諾與影響力。

今年更訂下年度捐血目標10,000袋，期望為醫療資源盡一份心力，第4季首場「BIG熱血」捐血活動將於10月24日09:00至17:00，在1F中央路廣場舉辦，符合捐血資格者，還有機會獲得好禮，250cc即可兌換1張威秀電影票或是250元巨城購物抵用券，邀請民眾一起挽起袖子傳遞愛心，讓溫暖在冬日持續蔓延。

除了打造暖心公益平台，同時也用美食溫暖消費者的胃，11月1日起4樓美食街化身味蕾樂園，多款人氣快閃美食輪番登場。人氣爆棚的「卜卜角餃子店」主打使用台灣產銷履歷雞肉，皮薄餡多、鮮嫩多汁；老字號的「嘉義人古早味糕點」強勢回歸，低甜度手作涼糕與糕點喚醒味蕾記憶，多種口味傳遞濃濃懷舊情懷；「三味工作室」烘焙出層次豐富的酸種麵包，健康與美味兼具。

話題新星「OHIN」推出迷你可頌餅乾，酥香層疊，快閃限定、驚喜不斷。隨著聖誕佳節氛圍漸濃，不僅傳遞溫暖，也打造歡樂場景，全新竹最美、最璀璨的聖誕樹即將點亮，11月15日17:45在1F噴水池廣場隆重登場，邀請巨城長期資助團體「原聲打擊樂團」與「後龍國小鈴漾扯鈴隊」帶來震撼人心的演出，為整個冬夜注入節奏與活力，陪伴大家一同倒數，點亮聖誕奇蹟。 遠東巨城聖誕樹點燈儀式於11月15日17:45，1F噴水池廣場隆重登場，今年邀請「原聲打擊樂團」與「後龍國小玲漾扯鈴隊」帶來精彩演出。