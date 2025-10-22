快訊

永續不再是成本中心 AI整合ESG與財務數據助企業兼顧效率與國際合規

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技近日發表生成式AI永續應用方案，協助金融、製造與貿易業以「智慧＋永續」模式，實現節能減碳與國際合規。圖／天逸財金科技提供
天逸財金科技近日發表生成式AI永續應用方案，協助金融、製造與貿易業以「智慧＋永續」模式，實現節能減碳與國際合規。圖／天逸財金科技提供

在全球ESG浪潮下，企業如何兼顧營運效率與永續減碳成為焦點。天逸財金科技近日發表生成式AI永續應用方案，協助金融、製造與貿易業以「智慧＋永續」模式，實現節能減碳與國際合規。

天逸財金科技協助企業導入應收帳款承購系統，年減用紙60萬張、減碳2.61公噸二氧化碳，等同守護71棵樹木，以科技行動落實ESG永續。

天逸財金科技副總經理黃國倫指出，金融業長期仰賴大量文件與報表，但透過AI實現無紙化與智能節能，不僅能降低碳排，亦可帶動金融生態鏈綠色轉型。

黃國倫表示，天逸導入生成式AI文件處理技術，自動生成、分類與歸檔金融文件，取代紙本流程，例如在應收帳款承購系統中，每年減少紙張使用達60萬張，相當於守護71棵樹、減碳2.61公噸，展現科技如何將ESG轉化為具體行動；同時，AI智慧能耗管理系統可即時監測銀行設備耗能，於非尖峰時段自動調節用電，實現能源最佳化配置，讓綠色營運更落地。

天逸財金科技也將AI延伸至製造與貿易領域。黃國倫表示，在製造端，AI可模擬不同原料組合的碳足跡，協助企業即時選擇符合ESG標準的採購方案；企業可比較進口與本地原料的碳排成本，使決策更精準；在跨境電商方面，生成式AI能即時計算多國匯率、關稅與物流方案的碳排與成本，幫助企業在追求效率的同時兼顧綠色運輸，對出口導向的台灣企業尤具策略價值。

黃國倫指出，生成式AI的核心價值，是把複雜問題數據化，讓企業在每一步都能作出更明智的選擇，過去企業常將永續視為「成本中心」，但AI能整合永續與財務數據，使ESG成為營運效率的一環。

根據MSCI報告，全球逾七成大型投資機構已將ESG評分納入投資決策，黃國倫表示，台灣企業若能透過AI工具快速生成永續報告、提供即時監測數據，將更符合國際投資人期待，希望透過科技，讓企業治理更公開透明，讓環境保護成為日常營運的一部分。

