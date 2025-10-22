iCHEF 攜手夥伴開發「春嬌 AI 資料中台」餐廳看天氣預測準確備料

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

智慧餐飲科技領導品牌iCHEF宣布開啟台灣餐飲AI元年。響應國家級產業AI化政策，iCHEF推出五大AI功能更新，讓全台超過1萬間餐廳在不更換系統、不增加設備投資的情況下，完成掃碼點餐等相關AI功能更新，原地升級為全球最先進的AI點餐平台之一。

更與國際和在地技術夥伴Google、天氣風險合作、與RevtelTech共同開發「春嬌AI資料中台」正式登場，作為AI餐廳助手，春嬌能協助連鎖餐廳品牌以資料進行精準決策。

iCHEF表示，iCHEF AI推出五項功能，包括點餐推薦模組、智慧菜單管家、多語系菜單模組、AI客服模組、分析銷售模組。

iCHEF指出，許多連鎖業者雖擁有大量資料，但資料分散於POS、會員、庫存等不同系統之間難以整合，導致提取分析耗時費力，最終仍需依靠經驗判斷，難以有效發揮資料的最高價值。iCHEF與RevtelTech（忻旅科技）共同開發「春嬌AI資料中台」。

不僅能協助連鎖品牌簡化營運管理流程，根據歷史資料預測未來的客流量與銷售表現，讓業者以資料為核心進行規劃，甚至能讓餐飲業的決策從大範圍天氣預報升級到「門市精準氣象預測」，大幅提升備料與排班的效率。

