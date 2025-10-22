快訊

公司化後勞工困境未解 台鐵企工依法啟動勞資爭議調解不排除罷工投票

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
公司化後勞工困境未解，台鐵企工依法啟動勞資爭議調解不排除罷工投票。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台灣鐵路企業工會今表示，自台鐵公司化掛牌以來，公司內部在薪資結構、獎金分配、津貼制度及員工福利等面向，均未見實質改善。工會認為，公司化應以提升效率、保障安全與確立公平為核心，然現今情勢卻呈現「形式公司化、實質停滯化」之困局，工會並提出12項勞資爭議訴求，目前已依法啟動勞資爭議調解程序，並於後續採取罷工投票，以維護會員權益。

台鐵企工表示，正式提送「十二項勞資爭議」調解程序，醒資方，改革不容空轉，勞權亦非可被輕忽之選項，勞資爭議主要訴求包括薪資待遇偏低，應全面檢討並合理調升。轉調人員激勵補償不均，應比照從業人員標準辦理。工程、主管、搶修等獎金核定延宕，亟待改善。留才津貼應納入薪資結構，成為常態性專業加給。危險及夜點津貼多年未調整，應依共識逐年檢討並擴大適用。資位人員擔任從業職務時，應比照同職同酬原則給付。

此外，還要求乘務旅費應制定明確標準，以釐清稅務爭議。從業人員津貼制度不全，應檢討補足，以符同工同酬原則。從業人員不適用福利精進措施，形成制度性不公，應即改正。民俗節日獎勵應改發現金，以提升實質激勵效果。激勵經費遭排擠，建議另設專款，以維持獎勵公平性。職福會協助辦法遲未訂定，嚴重損及員工福利權益，應速行完成。

台鐵企工認為，公司若仍以「預算困難」或「制度複雜」為由推託，實屬不負責任，改革不能僅存於會議簡報與公關說帖中，更不該讓基層成為體制失誤的犧牲者，安全無法用口號維繫，尊嚴亦不容以拖延換取。工會依法啟動「勞資爭議」調解程序，並於後續採取罷工投票行動，以維護會員權益。

台鐵公司表示，重視員工待遇與福利，針對工會提出的訴求，已陸續推動多項改善措施，並透過勞資協商積極回應，致力打造幸福企業。自114年起，公司全面調薪3%，持續發放轉調人員留才津貼，事故搶修獎金提高、從業人員危險加給、地域加給及夜點費等項目已自113年起實施，工程加給、主管加給及夜點費調整案亦獲董事會通過，正依程序辦理中；民俗節日獎勵改以現金發放，銓敘部正研擬修正辦法。

台鐵公司說，轉調人員獎金差額與激勵補償方案正在設計中，乘務旅費稅務議題將請權責機關協助釐清。職福會協助辦法正與工會研擬，並協助開闢財源，提升員工福利。針對票價部分，票價調整已獲行政院核定，政府補貼納入年度營收，反映營運成果。未來，公司將配合營收成長與人事費用負擔能力，持續優化薪資與津貼，加強與員工及工會溝通，實現穩健經營與幸福企業。

勞資 台鐵公司化 薪資

