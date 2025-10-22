從買菜到防失智！大全聯×聯醫「健康處方箋」啟動 首創醫療跨界賣場

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大全聯再度挑戰跨界創舉！攜手臺北市立聯合醫院於22日正式啟動「大全聯健康處方箋」計畫。嚴雅芳/攝影
全聯再度挑戰跨界創舉！攜手臺北市立聯合醫院於22日正式啟動「大全聯健康處方箋」計畫，全聯總經理蔡篤昌表示，台灣已邁入超高齡社會，每五人就有一位超過65歲長者。此計畫結合運動、社交與飲食三大元素，將「逛超市」轉化為預防失智的日常習慣，首站於內湖店試辦，未來將陸續推廣至更多大全聯門市。

蔡篤昌指出，大全聯「健康處方箋」靈感來自宜蘭傳藝園區的「藝文處方箋」的成功經驗，此次與聯醫合作，由醫師開立健康處方、大全聯提供執行場域，讓「健康促進」從單次活動升級為具醫療專業層級的長期行動。專案並結合聯醫的「飲食處方箋」、宜蘭傳藝園區的「藝文處方箋」與大全聯的「運動處方箋」，從醫療、文化到零售三方聯動，打造全台獨一無二的社區健康新模式。

內湖店健康處方箋試點邀請65歲以上長者參與「天天健走、日行2000步」活動，完成指定步數即可集點兌換好禮。健走動線橫跨2、3樓賣場，由臺北市立聯合醫院量身設計，沿途設置由營養師規劃的「營養食物推薦小卡」，從油品、蔬果到魚肉，讓民眾在購物過程中邊走、邊逛、邊學，將運動與健康飲食教育融入生活。

活動期間自2025年10月22日至2026年4月3日舉行，長者可於服務台領取「健康地圖」，完成10個打卡點即可兌換好物；累積40點還能報名聯醫健康講座或參加宜蘭傳藝園區手作課程。聯醫講座主題為「趨吉避凶，遠離失智 地中海飲食滿分攻略」，包括「選對食用油、吃出好記憶」、「蔬果吃得夠、疾病不來湊」、「魚肉聰明選、健康好體力」，由營養師親授並準備主題健康食材，讓長者「聽到健康、學會健康、帶回健康」。

大全聯表示，健康處方箋不只是一次性活動，而是一場長期社會行動。未來將推廣至全台各地門市，打造「社區健康新據點」，讓長者在購物中運動、在互動中社交、在學習中預防失智，實踐「最有人情味的社區購物中心」精神。全聯亦將持續深化處方箋內容，讓每一次進店，都能收集健康、學到健康、帶走健康。

全聯總經理蔡篤昌表示，台灣已邁入超高齡社會，每五人就有一位超過65歲長者。此計畫結合運動、社交與飲食三大元素，將「逛超市」轉化為預防失智的日常習慣。嚴雅芳/攝影
