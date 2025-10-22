蝦皮購物攜手 Meta 賦能創作者與中小型賣家 開啟社群互動與電商轉換

蝦皮購物宣布與Meta合作，成為「Facebook聯盟合作」的首位合作夥伴，推出全新整合工具，讓消費者可在 Facebook上探索商品，並直接透過蝦皮購物完成購買，實現社群互動與線上購物的無縫串接。

蝦皮購物表示，持續致力於強化電商生態系，希望協助品牌與賣家拓展觸及率，為創作者及聯盟夥伴創造更多成長與創意的空間。雙方合作讓創作者、品牌與賣家能更順暢地將Facebook社群連結至蝦皮購物，為消費者打造更完善的電商體驗。

雙方推出全新工具，包含更簡單好上手的聯盟行銷機制，即將透過Facebook直播中加入的「協作式廣告（Collaborative Ads）」功能，讓品牌與賣家能在直播中即時導購，協助品牌及賣家強化行銷成效。

擁有聯盟帳號的創作者可透過一站式平台「Facebook 聯盟合作」，將自己的Facebook帳號與聯盟行銷帳號串聯。精選相關商品，直接在貼文或Reels中標註分潤商品。消費者可點擊這些標籤連結，在Facebook聯盟夥伴的網站上直接完成購買。

蝦皮購物表示，「創作者經濟」趨勢正在改變人們探索、互動與購物的方式。2024年，蝦皮分潤夥伴共創作超過1億則蝦皮直播與蝦皮短影音內容，較前一年成長三倍。

Facebook與蝦皮購物的聯盟合作計畫目前已在台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓與巴西正式上線。該功能已在泰國、印尼、越南與菲律賓等市場試營運，未來亦將在台灣及其他市場推出。

以線上銷售為主管道的品牌與賣家，可透過加入「協作廣告（Collaborative Ads）」，在Facebook直播中直接展示蝦皮賣場的商品目錄，進一步提升直播導購效益。消費者在觀看直播時可直接於直播畫面點選商品目錄，系統將引導消費者至蝦皮購物完成結帳流程；品牌與賣家也能在直播中釘選商品，讓觀眾快速前往蝦皮購物查看商品資訊及評論，享受更簡單的購物體驗。