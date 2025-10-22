豪雨狂炸致員工遲到 洪申翰：雇主不能對勞工不利對待

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，22日台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，讓員工通勤受阻。勞動部長洪申翰表示，若因洪水導致交通阻塞或困難，無法出勤、遲到，依照現行規定勞工可不出勤，雇主不得對勞工有不利對待。

立院衛環委員會22日審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法」草案，洪申翰前往備詢並於會前接受媒體聯訪。

受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續，媒體提問，若因豪雨狂炸，導致員工遲到或無法出勤，雇主能否提出要求？

洪申翰說明，按照現行規定，如果因為洪水或地震等因素，導致交通阻塞或困難，導致無法出勤或遲到，勞工可以不出勤，雇主不能夠對勞工有不利的對待。包括記遲到、曠職、解雇，或是其他處分等不利對待，都不能有。