快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

豪雨狂炸致員工遲到 洪申翰：雇主不能對勞工不利對待

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，22日台北市山區、新北市山區（汐止五指山、東山）有局部大豪雨或超大豪雨，讓員工通勤受阻。勞動部長洪申翰表示，若因洪水導致交通阻塞或困難，無法出勤、遲到，依照現行規定勞工可不出勤，雇主不得對勞工有不利對待。

立院衛環委員會22日審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法」草案，洪申翰前往備詢並於會前接受媒體聯訪。

受到低壓帶跟東北季風影響，北部、東北部的豪大雨仍持續，媒體提問，若因豪雨狂炸，導致員工遲到或無法出勤，雇主能否提出要求？

洪申翰說明，按照現行規定，如果因為洪水或地震等因素，導致交通阻塞或困難，導致無法出勤或遲到，勞工可以不出勤，雇主不能夠對勞工有不利的對待。包括記遲到、曠職、解雇，或是其他處分等不利對待，都不能有。

豪雨 勞動部 平台

延伸閱讀

藍委批5G時代還在「撥接」 洪申翰：2、3個月提外送員專法

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

影／身體不適不敢請假 洪申翰：硬撐上班不該視為企業正面績效

罰不怕？立委批長榮把法規當「塑膠」 洪申翰：罰鍰太低

相關新聞

Lulu 陳漢典登記結婚了 4原因全台這縣市最敢婚敢生

藝人陳漢典和Lulu登記結婚，為台灣逐年降低的結婚率帶來一點希望。房仲統計內政部資料，今年前三季全台已有74,239對佳...

公司化後勞工困境未解 台鐵企工依法啟動勞資爭議調解不排除罷工投票

台灣鐵路企業工會今表示，自台鐵公司化掛牌以來，公司內部在薪資結構、獎金分配、津貼制度及員工福利等面向，均未見實質改善。工...

2025飛安峰會 凝聚跨國智慧強化安全管理

「2025年飛航安全管理國際峰會」22日登場，交通部長陳世凱致詞時指出，強化監理體系、掌握業者安全表現、提昇預警能力是未...

永續不再是成本中心 AI整合ESG與財務數據助企業兼顧效率與國際合規

在全球ESG浪潮下，企業如何兼顧營運效率與永續減碳成為焦點。天逸財金科技近日發表生成式AI永續應用方案，協助金融、製造與...

新版危老條例排除飯店？賴正鎰：改建潮恐消失、不利城市翻轉

危老條例將於116年5月底屆期，傳出內政部正著手研擬修正草案，朝限制「重建前住宅使用比例需達2/3以上」，以申請住宅危老...

陳世凱：年底航運量將超越疫情前 飛安策略將朝三面向著手

交通部長陳世凱22日指出，隨著國內航運量快速回升，截至9月已達4,286萬人次，預期年底將全面超越疫情水準。然隨著航運量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。