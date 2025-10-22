新版危老條例排除飯店？賴正鎰：改建潮恐消失、不利城市翻轉

危老條例將於116年5月底屆期，傳出內政部正著手研擬修正草案，朝限制「重建前住宅使用比例需達2/3以上」，以申請住宅危老為主，未來學校、商辦和飯店將排除，鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來老舊飯店若只能以都更方式重建，由於時程拖長、成本增加，將影響業者更新意願，改建潮恐消失。

根據內政部統計，截至今年八月底，台北市累積核准危老案已達1025件，約占六都總數的28%，其中有十幾件是老飯店搭危老改建，主要位於中山北路、南京東路與松江路等中山、松山、中正的精華軸線，土地價值極高。

賴正鎰指出，許多早期飯店位於交通便利、商業機能成熟的地段，老飯店改建不僅釋放黃金地段土地價值，更為台北都市更新注入新活力，透過都更導入複合式商辦、住宅與酒店式公寓，不僅提升土地利用效益，更能重塑城市天際線，帶動整體經濟循環，一旦改建完成，勢必帶動區域商圈再起。

他指出，北市中心土地開發飽和、老舊建築林立，許多飯店業者選擇搭上都更列車，包含神旺大飯店、六福客棧、台北馥敦南京館、洛碁大飯店花華分館、台北國賓大飯店、西華飯店及最新加入的慶泰大飯店等14個老飯店重建案。

賴正鎰分析，新冠疫情之後旅宿市場結構改變，加上地價、水電費、人力等營運成本攀升，服務業缺人工，加上疫情之後觀光旅遊業平淡許多，來台觀光客也沒有特別復甦跡象，許多老字號飯店只好選擇透過危老或都更重建，退出旅宿市場、轉型為住宅或辦公大樓，讓舊市區迎來新一波城市風貌翻轉，成為老飯店資產轉型的改建熱區。

他舉例，台北國賓大飯店與建商合作改建為「商辦＋頂級飯店」複合式大樓，住宅部分開賣即完銷，周邊房價已站穩每坪200萬元以上，預計2026年完工後將成為新地標。

忠孝東路四段的神旺大飯店則是要興建地上27層、地下6層的綜合商辦與商場大樓，規劃五星級飯店與辦公空間並行；兄弟大飯店、西華飯店、洛碁中華館、天成集團新案與西門町多家小型旅宿聯合危老案也相繼啟動，開創飯店資產重生新藍海。

賴正鎰指出，新版《危老條例》修正草案，以危老是居住安全法，避免商用不動產爭奪住宅重建資源，規劃「2限制、1新增」，回歸住宅為主要適用對象，未來恐再無飯店、商辦及學校的危老重建案。

賴正鎰認為，老舊飯店、商辦的產權單一，本來走危老就是最有效率，如果限制只能循都更管道，那成本就會大幅提高、時程更拉出近一倍，相關業者和建商的意願都會大打折扣，也進而影響危老的總體成果。

他強調，目前中央與地方應針對老舊商旅、飯店及中小型基地，建立更靈活的容積獎勵制度，並提供融資誘因，讓民間投資意願更積極，都市更新不只是房價議題，更關乎城市競爭力與居民生活品質，讓老建築重生、讓城市煥新，這是政府、企業與民眾共同的責任。