三顧與日本 Megakaryon 簽署 MOU 全球首創 iPSC 衍生人工血小板技術

再生醫療大廠三顧（3224）22日宣布，與日本再生醫學領導企業Megakaryon株式會社簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開協商，共同在台開發iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）衍生人工血小板技術與其商品化（commercialization）事宜。

未來雙方簽署協議後，台日生醫合作將再度樹立重要里程碑，若成功上市，病患可望無需仰賴捐血，即可取得血小板，啟動新一波輸血醫學革命。

三顧公司表示，目前全球血小板供應仍高度仰賴捐血，然而高齡化社會來臨、突發性疫情，以及大規模災害等因素，可能造成供血不穩定，威脅用血人的生命安全。Megakaryon擁有的iPSC衍生人工血小板技術，可在體外將幹細胞分化為巨核細胞，並從中生成血小板，生產大量且品質穩定的血小板，無需仰賴捐血者提供的血液。

這項技術未來對醫療將提供極大的助力，例如在面對重大創傷、手術大量出血，或癌症化療導致的血小板低下時，醫療院將能即時取得人工血小板為患者止血，不用擔心血庫存量或無法即時供給的問題。更重要的是，人工血小板可完全去除血液安全的顧慮，其無菌的製造環境，確保了零感染風險；且由於產品不含血漿，也無需擔憂血漿可能引起過敏的問題。

Megakaryon株式會社成立於2011年，其使命是實現iPSC衍生血小板製劑的工業化量產，並供應給全球醫療現場。該公司於2022年4月，在異體HLA（人類白血球抗原）相容iPS細胞衍生血小板的臨床試驗中，成功完成了全球首例受試者給藥。目前，作為血液學領域全球第一的Sysmex集團一員，Megakaryon正加速推進iPSC衍生血小板產品的早期商業化。

在三顧與Megakaryon雙方簽署合作MOU後，兩公司將就iPSC衍生血小板在台灣的產品開發、製造優化和銷售等事項進行協商。

三顧表示，雙方完成協商，簽署正式合作協議，進行業務合作後，三顧不僅將引進突破性的國際技術，更象徵台灣在全球再生醫學產業鏈的地位更加提升，讓台灣成為亞洲全域再生醫學產品主要製造中心的願景更進一步。