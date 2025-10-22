Lulu 陳漢典登記結婚了 4原因全台這縣市最敢婚敢生

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園市是出生率結婚率雙冠王。圖／台灣房屋提供
藝人陳漢典和Lulu登記結婚，為台灣逐年降低的結婚率帶來一點希望。房仲統計內政部資料，今年前三季全台已有74,239對佳偶結婚，粗結婚率為3.18‰，全台各縣市中，桃園市結婚率最高，達3.57‰，其次為台中市、花蓮縣。

另外，前三季新生兒約8.1萬，粗出生率最高也是桃園市，與台東縣都為4.3‰，並列最能生的縣市，桃園市則成為結婚出生雙冠王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園結婚生子多，主要有四原因，首先桃園航空城計畫，龍潭科學區等產業園區，為在地創造出可觀的就業機會與經濟紅利。

第二，近年桃園諸多公共建設，包括桃園美術館、雙語學校、桃園國際棒球場、兒童玩具圖書館，以及市立醫院籌設等，也都為城市打造親子友善宜居環境。

第三，桃園積極推動社會福利，鼓勵生育，每胎生育津貼從3萬起跳，每月育兒津貼5,000元起，生越多補助越多。

第四，也是最重要的，桃園房價屬北三都最親民，家庭房型的購屋成本較友善，提供小資家庭結婚成家的客觀條件。

進一步觀察，全台結婚率最低的是嘉義縣2.62‰，出生率最低的則是基隆市2.08‰。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，嘉義縣為農業縣市，產業發展有限，工作機會相對缺乏，不少青年北漂南移以便就業求職，或移居周邊縣市成家，縣內人口以中高齡居多，是全台老化問題最鮮明的縣市，結婚率也因而偏低。

不過近年台積電赴嘉義縣太保市設廠，有望吸引青年回流，就業機會與薪資所得的提升，可望帶動往後的婚育狀況。

基隆因屬大台北生活圈範圍，但社福資源與雙北相比有不小落差，不少夫妻會採取寄戶口的方式，在小孩出生前，暫居雙北戶籍，以取得更好的福利與卡位明星學區，因此基隆多年來出生率都在低檔徘徊，也助長了台北市的出生率高達3.92‰。

2025年前三季全台各縣市結婚率排名。資料來源／台灣房屋
結婚 學區

