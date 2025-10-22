陳世凱：年底航運量將超越疫情前 飛安策略將朝三面向著手

交通部長陳世凱22日指出，隨著國內航運量快速回升，截至9月已達4,286萬人次，預期年底將全面超越疫情水準。然隨著航運量成長，飛安挑戰也更加嚴峻，交通部將從三方面著手，依循國際民航組織（ICAO）標準，強化監理體系；導入AI與大數據分析，提升預警與調度能力；推動跨國合作與交流。

交通部民航局今日舉辦「2025年飛航安全管理國際峰會」，陳世凱會中致詞時提到，飛航安全是交通部最嚴肅且最重要的議題，攸關國家安全、社會韌性與人民信任，交通部責無旁貸，民航局更是重中之重。他強調，今年峰會以「以領導出發、以安全為常」為主題，結合創新科技與韌性治理，正呼應全球航空產業安全發展的三大核心方向。

陳世凱指出，台灣是海島國家，航空交通是與世界連結的命脈。台灣位處東北亞與東南亞樞紐，每天有上千航班起降或經過台灣空域，除是國際航空體系的參與者，更應肩負保障全球飛航安全的責任。他表示，安全「不只是做得到，更要做得更好」，這是台灣飛航安全發展的目標與承諾。

陳世凱提到，國內航運量快速回升，截至9月已達4,286萬人次，恢復至疫情前的96%，預期年底將全面超越疫情水準。隨著航運量成長，飛安挑戰也更加嚴峻，交通部將從三方面著手：第一，依循國際民航組織（ICAO）標準，強化監理體系，主動掌握業者安全表現；第二，導入AI與大數據分析，提升預警與調度能力；第三，推動跨國合作與交流，吸收國際經驗、持續精進安全文化。

他並指出，面對極端氣候與亂流頻發，科技創新將是維持飛安的關鍵。交通部與民航局將持續與國際夥伴合作，攜手打造更安全、更具韌性的航空體系。最後，陳世凱強調，「安全的追求沒有止境」，期盼透過政府、業者與國際社群的共同努力，讓台灣的飛航安全成為全球信任的典範。

民航局長何淑萍也提到，大家在講「領導」，其實並不是指「領導者」個人，而是在談「領導力」。所謂的領導力，是指體系中的每一個人，都能發揮對於安全的影響力。也就是說，每個人都是這個領域中的領導者。這一點非常重要。「認識與環境變遷」，如何確保我們在經營上能維持安全與韌性，這也是非常關鍵的議題。過去以來，國際上一直在探討各種潛在風險與外在因素對安全的影響。

何淑萍說，科技創新也是重要的助力，例如AI與技術的發展，若能善用科技創新與AI輔助，就能在決策過程中獲得更多資訊支持，提升安全管理的準確性與效率。

何淑萍說，民航局已正式發布符合國際民航組織（ICAO）規範的全球航空安全計畫，我國亦依此訂定「國家民航安全計畫」，每年召開安全保證小組會議，並於每季檢視安全數據與執行情況。在此架構下，各航空公司、機場營運者及上下游單位皆須建立安全文化與系統管理，形成全產業共同維護飛安的體系。

何淑萍也提到，在各方努力下，航空業已從疫情低谷復甦，目前每周航班數達2,863班次，接近疫情前水準。她強調，營運創新與安全精進同樣重要，飛安需不斷追求更高標準。雖然安全投入需高昂成本，但航空安全關乎生命與信任，是無可取代的價值，政府與業者都將持續以最高規格守護飛航安全。