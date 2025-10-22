快訊

台東小宅暴熱！交易占比增幅全台第一 房仲：三種人在買

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台東街景。圖／中信房屋台東中正加盟店提供
台東街景。圖／中信房屋台東中正加盟店提供

小宅交易日益熱絡，根據內政部不動產資訊平台資料，今年上半年全台25坪以下小宅交易占比已達42%，也就是說，幾乎每5筆住宅交易就有2筆是小宅。

觀察近10年各縣市小宅交易占比變化，台東縣從2016年上半年的16.2%，一路攀升至2025年上半年的32.9%，增長16.7個百分點，穩居全台之冠，其後依序是桃園市、嘉義市、苗栗縣、台南市。

中信房屋台東中正加盟店店長廖咨期表示，台東縣選擇購買小宅產品的客群，大致可以分為三大類，

首先是年輕首購族或小家庭，這群消費者希望擁有屬於自己的獨立空間，小宅總價較易負擔，因此成為他們首選。

其次是有換屋需求的長輩，考量行動便利與安全，很多長輩都紛紛從透天搬入設有電梯的大樓或華廈。

第三，小宅產品的買方中不乏投資與置產客群，台東有得天獨厚的自然風光，許多人會在這邊購買退休宅、度假宅，小坪數產品因總價親民、出租彈性高，兼具自住與投資效益，因此受到青睞。

廖咨期表示，以縣內交易最熱絡的台東市來說，目前台東市預售大樓、華廈，成交單價3字頭，屋齡10年內的新古屋降至2字頭，市中古大樓華廈的單價則普遍則在1字頭，總價600-800萬元左右就有機會買到屋況還不錯的中古透天。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在房價與地價持續走高的環境下，建商為提高開發效益，普遍傾向推出中小坪數產品，再加上居住習慣改變與購屋總價考量，使小宅逐漸成為市場主流。

莊思敏指出，觀察近年小宅交易占比增幅顯著的縣市，大多具備建設題材豐富、房價成長快速等特點。

其中台東受惠於南迴公路拓寬、花東鐵路雙軌化及新興重劃區開發等利多，具長期發展潛力。桃園憑藉青埔高鐵特區、航空城計畫及多個重劃區帶動，加上價格相對親民，吸引大量雙北外溢人口移入。

嘉義、苗栗與台南等地，則在科技產業進駐的加持下，成為科技新貴青睞的置產熱區。這些區域早期以透天建築居多，但隨著建商推案、民眾居住觀念的轉變，電梯大樓逐漸普及，市場結構也出現明顯轉型。

近10年25坪以下小宅交易佔比增長最多五縣市。資料來源／中信房屋
近10年25坪以下小宅交易佔比增長最多五縣市。資料來源／中信房屋

台東 重劃區

