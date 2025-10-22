快訊

央行打房最慘不在中南部 這生活圈成交狂減93%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園青埔A18桃園高鐵生活圈，近一年交易量較第七波信用管制前大減逾9成。圖／591提供
央行第七波信用管制滿一年，591實價登錄觀察近一年預售屋交易量跌幅十大生活圈，桃園青埔A18生活圈最慘，交易量從1538件減至101件，減幅高達93%，其次為蘆竹山鼻、三重崁頂、八德、土城暫緩重劃區，都在北部。

591房屋交易網分析指出，十大交易量縮區幾乎清一色為重劃區，這些地區過去因建商大量推案、吸引投資買盤進駐、房價快速飆漲，成為市場熱區。

然而在打炒房政策上路後，尤其生活機能尚未成熟的重劃區首當其衝，面臨投資買盤退場、自住客轉向觀望的市況，整體買氣明顯降溫。

其中，交易量下滑最劇烈的區域為桃園青埔A18桃園高鐵生活圈，相較第七波信用管制前大減逾9成。同樣上榜的還有緊鄰在旁的青埔A19桃園體育園區，近一年買氣也僅剩1成多。

591房屋交易網分析，青埔過去因高鐵與重大建設題材，吸引自住與投資買盤湧入，推升房價突破6字頭。不過在打炒房政策上路後，買方轉趨觀望，建商亦放緩推案腳步，預售市場急速降溫。

交易量銳減逾9成的還包括桃園A10山鼻重劃區，該區具備機場捷運優勢，4字頭房價相對周邊具吸引力，深受首購與機場從業人員青睞，但因生活機能尚未成熟，在政策緊縮下買氣明顯急凍。

第三名為新北三重頂崁工業區，近一年交易量剩不到1成。區域過去新案稀少，去年因「都廳大院」1、2期合計逾千戶量體成交，墊高基期，導致今年交易量出現大幅萎縮。

接著則是桃園八德生活圈，該區吸引大量雙北外溢買盤，且因捷運綠線、醫院等議題帶動，建商推案熱絡，不過由於建設仍在興建中，近一年市場買氣轉弱。

第五名為新北土城暫緩重劃區，該區有板南線捷運優勢，房價坐6望7，去年因單一個案大幅挹注交易量，再加上今年預售案少，進一步放大交易減幅。

第六名為台中太平新光生活圈，近一年交易量僅剩1成，該區具74號快速道路與生活機能逐步到位優勢，建商推案熱絡，不過由於建案陸續交屋、推升成屋供給，連帶影響預售買氣。

接著為高雄新市鎮，近一年交易量大減近9成。該區因台積電楠梓廠進駐帶來區域利多，然而在打炒房下，隨著投資客陸續退場，預售市場轉趨保守。

最後二名分別為台中沙鹿車站生活圈與烏日高鐵特區，近一年買氣約僅剩1成5。沙鹿車站生活圈受惠捷運藍線、特五號道路及中科園區利多，房價快速飆漲、突破4字頭，但房市轉冷後買方追價意願逐步減弱，交易量大幅萎縮。

烏日高鐵特區則因三鐵共構與百貨商場進駐，新建案供給暴增，大批投資客推升房價坐4望5，不過隨著市場降溫，該區又因生活機能尚未到位，預售買氣急速下滑。

第七波信用管制前後十大交易量跌幅排行榜。資料來源／591實價登錄
