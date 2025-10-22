生技論壇11月12日登場 健喬信元董座林智暉：製藥業出擊 五力並進

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
健喬信元董事長林智暉。聯合報系資料照
健喬信元董事長林智暉。聯合報系資料照

健喬信元（4114）董事長林智暉表示，台灣製藥產業要邁向國際市場，必須「整併力、製造力、研發力、法規力與人才力」五力並進，壯大規模支撐品質升級，國際化列車才能啟動，如此不但能達成政府倡議的「本土製藥防禦韌性」，更能打造具國際競爭力的製藥體系。

經濟日報將於11月12日舉行「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，林智暉將以「由台灣製藥韌性走向國際化大戰略」為題，發表專題演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技及樂迦再生科技等協辦。

林智暉指出，根據統計，台灣前20大藥廠中，僅三家年營收達3億至5億美元，第四名之後多數不到1億美元，與國際藥廠動輒20億美元以上的規模相差懸殊，若無法透過整併與升級壯大體質，將難在海外市場站穩腳步。

他回憶自己在北醫藥學系求學時，系主任曾提醒學生：「藥學不只是製藥工藝，更是關乎國家健康與產業競爭力的戰略學問。」這句話深植心中，也成為他投入製藥產業的信念。

林智暉說，理想要落地，必須有體質支撐，他近十幾年來提出一個觀念「決戰國際，決勝工廠」，想要提升製藥業的競爭力，決勝關鍵在於工廠，唯有不斷完善工廠的量產實力，才能達到決戰國際的目標。

以健喬過去的發展軌跡為例，先針對台灣所需要的基本藥物，致力擴充產量，五年前開始擴建錠劑生產線，截至今年5月產能規模已達到十億錠，不僅成功讓藥物生產成本大幅降低，協助政府克服缺藥的風險，未來也有能力進軍海外市場。

林智暉強調，要決戰國際，除了投資設備外，人才、研發與品質文化再造更是重點。台灣固然擁有高素質的製藥人才，但更應該創造海納百川的環境，擴大其他國家研發及製藥人才的引進。

健喬將於11月召開年度策略會議，主題為「國際元年 2026」，成立四個區域戰略小組，分別負責日本韓國、東南亞、歐洲中東及澳洲中南美市場，規劃未來五年藍圖。林智暉表示，公司的目標不只是賣藥，而是輸出台灣的製藥能力與標準。

