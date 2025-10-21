具戰略價值發展 桃園航空城產業論壇打造國際智慧城市

當前國際局勢動盪，更顯台灣在全球產業鏈的關鍵地位，桃園航空城則是全台最具戰略價值的發展重地之一。桃園航空城公司今舉辦「Runway to Future鏈結未來產業・啟動未來城市」論壇，共同探討桃園航空城在全球產業重組、AI技術浪潮與城市競爭力布局中的關鍵戰略角色。

今論壇以「Runway to Future」為主軸，規劃三大主題，包括「經濟×科技：未來產業的智匯基地」、「AI×創新：驅動全球競爭力」及「人才×城市：共築新世代舞台」，集結產、官、學、研等重量級代表，全方位勾勒航空城產業鏈整合與城市發展藍圖。

桃園市長張善政出席論壇表示，桃園航空城計畫歷經多年推動，已逐步從藍圖化為現實，進入成果展現關鍵期，市府團隊將持續加速產業用地開發，積極回應企業投資需求，打造更好的產業發展環境，期盼藉由本次論壇，進一步整合中央與地方資源，攜手推動產業蓬勃發展。

張善政指出，桃園機場第三航廈北登機廊廳預計於今年底正式啟用，拆遷戶安置住宅將於明年初陸續交屋，遠雄自由貿易港區擴建工程也穩健推進，國際科技巨擘輝達（NVIDIA）亦於航空城內設置亞太物流中心。

張善政強調，市府將持續攜手各界積極推動桃園成為智慧製造、智慧物流及國際創新應用示範城市，尤其期望能善用觀塘液化天然氣接收站的冷能，作為AI算力中心節能基礎，以突破能源供給瓶頸，進一步推動AI相關產業發展，打造國際智慧城市新典範。

桃園市副市長王明鉅表示，桃園未來發展將以航空城為核心，藉由第三跑道建設與區段徵收，推動周邊住宅、產專區與商業區整體規劃；透過五條國道與新建快速道路串聯，打造全台交通最便利的城市。此外，市府亦積極輔導推動AI、冷能應用、資料中心等新興產業發展，推進服務業轉型與智慧城市建設，歡迎各方企業踴躍提案，共創桃園產業新未來。

國家發展委員會產業發展處長蕭振榮表示，桃園在AI產業鏈扮演關鍵角色，匯聚高階伺服器、散熱、電源與晶片等供應鏈，具備高度產業整合優勢，相信結合航空城規劃，可望成為AI應用示範基地，期盼中央與地方持續合作，攜手打造具競爭力的未來城市。