快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

聽新聞
0:00 / 0:00

五金展 台中會展中心登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中國際會展中心昨（21）日啟動試營運，由台灣手工具公會與朗盛行銷公司共同主辦的「2025台灣國際五金工具博覽會暨五金工業展」率先登場。

開幕式由賴總統、台中市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳、台灣手工具公會理事長謝武志等人主持，共同見證中台灣會展產業的重要里程碑。

盧秀燕表示，未來會展中心將發揮「前店後廠」優勢，實現一站式觀展、下單，並協助企業拓展外銷通路、接軌國際市場，為中部產業注入一劑強心針。

黃志芳指出，台中是台灣產業的心臟地帶，聚集精密機械、光電、自行車、航太、五金與手工具等世界級產業聚落，是「台灣製造」最具代表性的核心。這座新場館可承接國際展覽、論壇、商務媒合、會議與品牌活動等，補齊台灣西部會展版圖。

謝武志表示，本屆展覽匯集400家廠商、800個攤位，預計可吸引逾萬名國外買主與參觀人潮。台灣手工具去年出口值約1,200億元，較2023年的1,400億元下滑14%，今年前九月出口值1,000億元，約與去年同期持平。台灣手工具公會預估，這項展會將吸引超過1.5萬名專業買主與1,000家國際決策買主觀展，涵蓋北美、歐洲、東北亞、東南亞與中東等關鍵市場，展現台灣在全球供應鏈的戰略地位。

台中國際會展中心第一期工程由台中市政府主導，賴清德昨天當場允諾，中央將全力支持二期工程如期推動。未來二期完工後，兩館總攤位數合計近5,000個，將成為全台最大、最先進的會展基地。

出口值 黃志芳

延伸閱讀

中職總冠軍賽第3戰 盧秀燕看直播為中信兄弟加油

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

賴總統：與美關稅談判無涉匯率 近期應有好進展

影／台中國際會展中心盧秀燕要蓋二期 賴清德：未來誰當選中央都支持

相關新聞

「航海王」第四季兩樣情！長榮謹慎樂觀、陽明不容樂觀 反映2種經營哲學

全球貨櫃航運市場進入2025年下半年後，原本寄望旺季帶動運量回升，卻出現「旺季不旺」的現象，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續下跌，顯示市場需求不足與供給增加的壓力。

生技論壇11月12日登場 健喬信元董座林智暉：製藥業出擊 五力並進

健喬信元董事長林智暉表示，台灣製藥產業要邁向國際市場，必須「整併力、製造力、研發力、法規力與人才力」五力並進，壯大規模支...

機械公會：工具機業遭夾殺 上有鍋蓋、下有鐵板

台灣機械公會昨（21）日表示，日圓從2021年至今貶值達48%，台幣卻僅貶值7.4%，兩者差距超過40%，「等於是日本工...

五金展 台中會展中心登場

台中國際會展中心昨（21）日啟動試營運，由台灣手工具公會與朗盛行銷公司共同主辦的「2025台灣國際五金工具博覽會暨五金工...

機車銷量不振探十年低點 三陽董座吳清源預測今年衰退5%

今年在貨物稅調降的議題衝擊下，機車市場銷量恐較去年再衰退5%，探近十年新低，台廠為求突圍，積極推出新車款與促銷案等方案，...

光陽：電動機車面臨三難題

光陽董事長柯俊斌指出，目前電動機車面臨三大難題，包括使用環境仍不便利、電池本身存在結構性問題、二手市場幾乎真空等，不易吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。