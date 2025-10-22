五金展 台中會展中心登場

台中國際會展中心昨（21）日啟動試營運，由台灣手工具公會與朗盛行銷公司共同主辦的「2025台灣國際五金工具博覽會暨五金工業展」率先登場。

開幕式由賴總統、台中市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳、台灣手工具公會理事長謝武志等人主持，共同見證中台灣會展產業的重要里程碑。

盧秀燕表示，未來會展中心將發揮「前店後廠」優勢，實現一站式觀展、下單，並協助企業拓展外銷通路、接軌國際市場，為中部產業注入一劑強心針。

黃志芳指出，台中是台灣產業的心臟地帶，聚集精密機械、光電、自行車、航太、五金與手工具等世界級產業聚落，是「台灣製造」最具代表性的核心。這座新場館可承接國際展覽、論壇、商務媒合、會議與品牌活動等，補齊台灣西部會展版圖。

謝武志表示，本屆展覽匯集400家廠商、800個攤位，預計可吸引逾萬名國外買主與參觀人潮。台灣手工具去年出口值約1,200億元，較2023年的1,400億元下滑14%，今年前九月出口值1,000億元，約與去年同期持平。台灣手工具公會預估，這項展會將吸引超過1.5萬名專業買主與1,000家國際決策買主觀展，涵蓋北美、歐洲、東北亞、東南亞與中東等關鍵市場，展現台灣在全球供應鏈的戰略地位。

台中國際會展中心第一期工程由台中市政府主導，賴清德昨天當場允諾，中央將全力支持二期工程如期推動。未來二期完工後，兩館總攤位數合計近5,000個，將成為全台最大、最先進的會展基地。