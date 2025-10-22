機械公會：工具機業遭夾殺 上有鍋蓋、下有鐵板

台灣機械公會昨（21）日表示，日圓從2021年至今貶值達48%，台幣卻僅貶值7.4%，兩者差距超過40%，「等於是日本工具機打六折在賣給客戶」，日本高階機種幾乎都比台灣便宜，這叫台廠如何在國際市場競爭。

機械公會秘書長許文通進一步指出，台灣工具機高階五軸機出口，受到日本匯率衝擊，中低階產品又遭中國大陸低價競爭，「上有鍋蓋、下有鐵板」兩面夾殺，導致工具機今年前九月出口值衰退6.4%。

台灣機械公會80周年國際高峰論壇昨（21）日登場，各大廠家業者齊聚，業者均認為未來唯有轉型升級才有出路。

不過，機械公會強調，今年前九月整體機械產業出口值，逆勢成長約6%，其中，半導體、木工、橡塑膠及食品機械應有客製化，可以依國外客戶需求進行差異化改變，較不受匯率影響，接單狀況相對平穩甚至成長。

機械公會指出，今年前九月台灣工具機總出口值15.2億美元，較去年同期減少6.4%，而大陸占總出口27.1% 、排名第一位，較去年同期減少10.5%；美國排名第二占出口16.2%，較去年同期減少1.2%。

許文通說，台灣中低階設備以性價比聞名，售後服務做得好，但大陸採國際布局併購歐洲企業，吸引外商設廠提升品質，尤其大陸鋼鐵價格僅台灣的三分之一，成本相當低，台灣銷往東南亞的中低階產品，訂單搶不過大陸。

許文通強調，台灣機械出口的餅變小了，不能再強調性價比，匯率改變就會變成劣勢，要有差異化及客製化，吸引客戶重新報價。舉例來說，今年前九月產業機械出口值成長約6%，其中半導體、木工、橡塑膠及食品機械採客製化，目前訂單都可接到明年第1、2季。

許文通說，台灣工具機產業聚落大、從業人員多，現在面臨種種壓力，整體市場萎縮，他鼓勵廠商多利用政府資源，政府因應關稅、匯率等衝擊，有提供轉型、研發及行銷補助，建議利用政府補助找到市場，若再用價格比拚恐會成為劣勢。