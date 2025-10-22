快訊

光陽：電動機車面臨三難題

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

光陽董事長柯俊斌指出，目前電動機車面臨三大難題，包括使用環境仍不便利、電池本身存在結構性問題、二手市場幾乎真空等，不易吸引大眾。

他指出，使用環境不便利，換電池雖然是既有解方，但耗時又麻煩，對依賴機車通勤的族群來說，是一種隱性的「時間成本」。至於電池的結構性問題，包含成本過高、重量過重、續航不足等，限制消費者對長期使用的信心。另外，沒有二手市場，許多年輕人騎電動機車不到幾年就轉回燃油車，因中古電動機車缺乏車行承接，價值保留度低。

不過，台灣智慧移動產業協會對《電動機車政策2025民意大調查》的結果顯示，全民對運具電動化的支持已成共識，關鍵在於政府能否以更積極的政策回應社會。面對2025年市售比仍遠低於目標的現況，唯有持續優化補助設計、導入綠色稅制、強化產業共責，並整合中央與地方資源，方能突破推動瓶頸。

三陽工業（2206）先前遲未推出電動機車，董事長吳清源指出，電池仍是影響電動機車發展的關鍵。以三陽之前的規模來說，如果發展換電系統，三陽設完換電站就已經沒有資源。發展增程式電動機車是因為不用設換電站，且有利於擴展海外市場，未來三陽還會持續投入。

