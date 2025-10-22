機車銷量不振探十年低點 三陽董座吳清源預測今年衰退5%

今年在貨物稅調降的議題衝擊下，機車市場銷量恐較去年再衰退5%，探近十年新低，台廠為求突圍，積極推出新車款與促銷案等方案，而外銷更是業界的發展重點。

三陽工業（2206）董事長吳清源昨（21）日指出，為擴展整體市場，三陽積極擴增產能，而增程式電動機車因具備電動車的優勢又沒有里程焦慮問題，將成為未來發展主軸，不只拚內銷市場，更將擴展國際市場。

三陽工業昨天公開全新研發的「PE3增程式電動機車技術」，油電混合車（HEV）概念正式導入機車，攜手士電、中油一起研發，解決消費者騎乘電動機車的里程焦慮擔憂，預計經歷2026年一整年的示範運行，2027年初正式推出SYM綠牌機車，未來會陸續導入SYM品牌更多車款。

吳清源看市況

吳清源指出，2024年全年機車市場總銷量達75萬2,640輛，年減13.55%，原本業界期待今年重返80萬輛規模，最終可能還是會比2024年衰退5%，但三陽SYM品牌因市占率提升，銷量可望微幅成長。

他表示，2026年台灣機車市場可望成長，全球機車市場因降低排碳需求汰換市場，需求持續看好，今年三陽全球銷售約75萬輛，因產能供不應求，進行全球大擴產，將於2027年完成擴產，朝年銷售量百萬輛目標挺進。

吳清源指出，油電混合車結合汽油引擎和電動馬達的動力系統，日本TOYOTA是最積極的業者，這種技術運用在汽車已很純熟，未曾導入機車，隨著多能源車政策已是未來趨勢，機車也要朝此方向發展，「PE3 增程式電動機車技術」對三陽是全新的挑戰。他強調，以現有技術環境看，增程式電動機車是最佳解方，可解決電動機車里程焦慮、充電不便，增程式電動機車將是未來三陽發展主軸。

吳清源指出，要擴展外銷市場，具有競爭性的突破性產品就很重要，本田等日系品牌在東南亞市場有很高市占率，全然不同的增程式電動機車有機會突破目前局面，擴大三陽的外銷規模。