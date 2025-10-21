東方風能11月中轉上市 訂單看到2047年 未來三年船隊規劃擴大三倍

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東方風能將於11月中由興櫃轉上市，圖為董事長陳柏霖。記者宋健生／攝影
東方風能將於11月中由興櫃轉上市，圖為董事長陳柏霖。記者宋健生／攝影

亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786），將於11月中旬由興櫃轉上市。董事長陳柏霖21日在媒體茶敘中表示，目前訂單能見度已看到2047年；法人估，今年營收有望挑戰百億大關、獲利創高，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收將會大爆發。

東方風能於2019年由宏華營造出資成立，專注於離岸海事工程及營運維護，擁有船隊安全管理系統與營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，成為台灣大規模的離岸海事工程船隊運營商。

陳柏霖表示，東方風能不只聚焦離岸風電，還切入海底電纜、海事運維、油氣田等市場；離岸風電加上海事運維約占七成營收、海底電纜約二成，未來三年內將擴大船隊規模達三倍，明年並跨出國際市場布局，增設各地區分公司。

陳柏霖指出，東方風能自成立以來積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶，含建造中4艘新船，船隊總造價已超過新台幣190億元，多元化的船隊規模，使公司具備應對各類海事工程需求的全方位服務能力，展現市場領先優勢。

此外，東方風能於今年5月完成對安捷航空的投資，正式啟動運維升級計畫，進一步提升離岸風電運維業務，並首度導入「海空聯合體系」，攜手安捷航空共同打造台灣首支自營離岸風電直升機隊，提升離岸風場維護與應變能力。

東方風能指出，目前手握4張長期訂單，最長合約看到2047年，並有3張訂單是建造中的船舶；海事運維等領域的在手訂單金額累計近200億元。

其中，東方風能承攬中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，標案總金額約25.7億元，陳柏霖說明，由於明年進入主要施工期，因此預計明年依照完工比例法認列營收，進入認列高峰。

觀察東方風能業績，2023、2024及2025年上半年每股稅後純益，分別為7.07元、7.94元及4.83元，呈逐步成長趨勢。

東方風能累計前九月合併營收83.97億元、年增57.8%，第4季營運展望佳，法人估，今年營收有機會挑戰百億元大關，獲利也有望創新高。而2026年持續成長，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收將進入爆發期。

離岸風電 營收

