量子覺知手札／求職與聘用 須同頻共振

求職面談是一個求職者與聘用者之間初期文件資料審查之外，可進一步相互了解對方的一種溝通方式。其主要的目的是透過面對面交流及雙方臨場的反應，來為組織或公司尋找適當的人選。同時、求職者也可通過自己的真實感受，來決定符合自己期望的新工作場所及未來的主管。

只是在傳統上，除非求職者已具備了組織極為需要的專業條件，或是求職推薦者在聘用公司中有著關鍵的影響力，否則，面談結果的關鍵往往取決於主考官對求職者的第一印象，或是過程中是否有令人起疑的瑕疵。

這種因個人初始印象（first impression ）而產生的認知定錨現象（anchoring effect），雖然可以解釋主考官在過程中的言行及可能的面談結果，不過量子力學中有關個人的意識決定言行以及觀察者效應（observer’s effect），更能完整地闡明面試中雙方互動的緣由。

鑑於量子力學強調一切的狀況都源自於本身訊息、能量及物質的振動與其他外部因素相關振動間的干涉，所以，一旦我們和陌生人開始接觸（就如在面談場合），我們就會自動地覺察自己的意識頻率是否和對方產生協振（coherence or in harmony），進而產生了主觀的認知、感受及解讀。

倘若彼此能同頻共振，那麼同質相吸的吸引力法則就會主導了一切，否則，在不協調的頻率振動干擾下，想要對對方有正面的印象就是癡人說夢了。如果我們能在對方的印象因量子塌縮（quantum collapse）而被固定下來之前，覺知彼此頻率間的差異，並且透過對方的反應，主動地調整自己的思緒及言行來搭配，甚至在結尾時做出正向衝擊力大的量子跳躍（quantum leap），以創造期終印象（last impression）的效果，那麼，尚未被完全錨定的印象就有較大的可能性被重塑。

這種依照參與者的意圖來改變自己想法與言行，以獲得較大共感的觀察者效應不但在面試的場合中屢見不鮮，在工作或生活中也會因利己的基礎下而成常態。至於未來為了排除人的因素而開始引入AI做為面試主考官的公司或組織，會不會因此創造出另一種嶄新的AI編碼式的觀察者效應，就不得而知了。

（作者是資深企業顧問）