快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

量子覺知手札／求職與聘用 須同頻共振

經濟日報／ 瑞瑟

求職面談是一個求職者與聘用者之間初期文件資料審查之外，可進一步相互了解對方的一種溝通方式。其主要的目的是透過面對面交流及雙方臨場的反應，來為組織或公司尋找適當的人選。同時、求職者也可通過自己的真實感受，來決定符合自己期望的新工作場所及未來的主管。

只是在傳統上，除非求職者已具備了組織極為需要的專業條件，或是求職推薦者在聘用公司中有著關鍵的影響力，否則，面談結果的關鍵往往取決於主考官對求職者的第一印象，或是過程中是否有令人起疑的瑕疵。

這種因個人初始印象（first impression ）而產生的認知定錨現象（anchoring effect），雖然可以解釋主考官在過程中的言行及可能的面談結果，不過量子力學中有關個人的意識決定言行以及觀察者效應（observer’s effect），更能完整地闡明面試中雙方互動的緣由。

鑑於量子力學強調一切的狀況都源自於本身訊息、能量及物質的振動與其他外部因素相關振動間的干涉，所以，一旦我們和陌生人開始接觸（就如在面談場合），我們就會自動地覺察自己的意識頻率是否和對方產生協振（coherence or in harmony），進而產生了主觀的認知、感受及解讀。

倘若彼此能同頻共振，那麼同質相吸的吸引力法則就會主導了一切，否則，在不協調的頻率振動干擾下，想要對對方有正面的印象就是癡人說夢了。如果我們能在對方的印象因量子塌縮（quantum collapse）而被固定下來之前，覺知彼此頻率間的差異，並且透過對方的反應，主動地調整自己的思緒及言行來搭配，甚至在結尾時做出正向衝擊力大的量子跳躍（quantum leap），以創造期終印象（last impression）的效果，那麼，尚未被完全錨定的印象就有較大的可能性被重塑。

這種依照參與者的意圖來改變自己想法與言行，以獲得較大共感的觀察者效應不但在面試的場合中屢見不鮮，在工作或生活中也會因利己的基礎下而成常態。至於未來為了排除人的因素而開始引入AI做為面試主考官的公司或組織，會不會因此創造出另一種嶄新的AI編碼式的觀察者效應，就不得而知了。

（作者是資深企業顧問）

求職 面試 AI

延伸閱讀

測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

北北基桃共抗關稅挑戰　「智慧科技就業博覽會」展現企業韌性與希望

履歷充實、面試機會少…她懷疑「照片太兇」害的 人資說真話

頂尖企業最喜歡什麼樣的求職者？ IBM高層20年來只問一個問題

相關新聞

「航海王」第四季兩樣情！長榮謹慎樂觀、陽明不容樂觀 反映2種經營哲學

全球貨櫃航運市場進入2025年下半年後，原本寄望旺季帶動運量回升，卻出現「旺季不旺」的現象，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續下跌，顯示市場需求不足與供給增加的壓力。

生技論壇11月12日登場 健喬信元董座林智暉：製藥業出擊 五力並進

健喬信元董事長林智暉表示，台灣製藥產業要邁向國際市場，必須「整併力、製造力、研發力、法規力與人才力」五力並進，壯大規模支...

機械公會：工具機業遭夾殺 上有鍋蓋、下有鐵板

台灣機械公會昨（21）日表示，日圓從2021年至今貶值達48%，台幣卻僅貶值7.4%，兩者差距超過40%，「等於是日本工...

五金展 台中會展中心登場

台中國際會展中心昨（21）日啟動試營運，由台灣手工具公會與朗盛行銷公司共同主辦的「2025台灣國際五金工具博覽會暨五金工...

機車銷量不振探十年低點 三陽董座吳清源預測今年衰退5%

今年在貨物稅調降的議題衝擊下，機車市場銷量恐較去年再衰退5%，探近十年新低，台廠為求突圍，積極推出新車款與促銷案等方案，...

光陽：電動機車面臨三難題

光陽董事長柯俊斌指出，目前電動機車面臨三大難題，包括使用環境仍不便利、電池本身存在結構性問題、二手市場幾乎真空等，不易吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。