管理筆記／科技思維的「降維打擊」

我的客戶群裡，有不少這樣的故事。在科技大廠打拚，創造了令人稱羨的財富，然後在40多歲的黃金年華，選擇急流勇退，將股票變現，離開喧囂的都市，例如，一群朋友在南投用一種截然不同的方式，書寫著自己人生的第二個篇章，甚至催生了熱鬧的「南投百香果節」。

這群朋友，來自某家知名的光電公司。他們在20多歲時一起創業，跟隨著一位極具遠見的領導者，將公司從無到有，一路推向上市。他們見證了公司從草創期的艱辛，到成為業界巨頭的輝煌。

當然，伴隨而來的也有一些外界的挑戰。公司上市後，股票價值飆升，多數40多歲的科技人將股票換現金，選擇告別高壓的科技生活，搬到南投，開啟了全新的「慢活」人生；但於此同時，也有人由於不熟悉股權交易法規的關係，甚至在獲利了結時上了新聞。

為什麼是南投？為什麼是百香果？這背後有幾個很有趣的理由：

高生育率與教育改造的熱情： 這群科技人普遍看重生育，家庭至少都有兩個小孩以上。他們在南投造鎮，並將對下一代的關愛延伸到當地，積極投入當地小學生的生活態度和教育水準的改善，為自己與當地的孩子們，創造一個更好的成長環境。

科技思維的「降維打擊」： 即使退休了，科技人的思維方式也沒變。他們將過去在科技業那套精準、系統化的思考模式，應用到農業上。他們引進了「自然農法」的概念，仔細觀察哪種草能防止害蟲，又會吸引另一種益蟲來吃掉害蟲，讓整個農場以生態平衡的方式運作。

改善農民生活的願景： 他們不只自己種，更透過專業知識與資源，協助南投的百香果農夫。在他們的輔導下，當地百香果農夫的收入在十年內提高了兩倍半。這份成就感，遠勝於過去在科技業的KPI。

在他們的推動下，「南投百香果節」已經發展成如同嘉年華般的盛會。活動期間長達一個禮拜，有許多熱鬧的家庭活動，甚至有精采的花車遊行，吸引各地遊客前來共襄盛舉。

前陣子，我到這些科技朋友的農場去露營，他們帶我去採百香果。我學到一個有趣的知識：樹上看起來已經成熟的百香果，直接摘下來其實很酸。真正的甜，是要等百香果自己搖晃掉落到地上，才會「熟成」。

但這些科技人更聰明。在搖晃果樹之前，他們會在百香果樹底下鋪一張細密的網子，就像一個「糖床」一樣。讓那些自然掉落的百香果，輕輕地掉在網子上，這樣收起來的百香果就會是甜的，而且避免了碰傷。

這個小小的細節，卻讓我聯想到我們的業務哲學：

「當業務，你有沒有『有計畫的栽種』？」

「當果子掉下來的時候，你『網子張好了』嗎？」

「還是當你搖樹的時候，果子在中間都被別人撿走了？」

這就是「有計畫的栽種」和「妥善準備」的精髓。這些科技朋友，即便退休了，依然在用他們的智慧，活出精采的人生，並用他們的影響力，回饋社會，創造更大的價值。他們的人生故事，成為了我記錄和傳承的寶貴對象。

他們的經驗告訴我們，無論身在何處，無論做什麼事，精準的規劃、對細節的講究，以及對人與環境的關懷，才是真正能帶來甜美果實的關鍵。

（作者是台灣財富管理交流協會創辦人）