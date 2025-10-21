國際驗證加持 國產之光「台灣鯛」成功躍上世界舞台

養殖區主要分布於雲林、嘉義、台南的國產之光-台灣鯛，經農業部漁業署輔導讓台灣鯛產品全程可溯源、科學管理之下，已成功打入日本、美國、歐洲等國際市場，成為出口級的國產驕傲。

農業部漁業署表示，近幾年，台灣鯛產業鏈積極提升國際競爭力，不僅導入農業部「臺灣良好農業規範(TGAP)」，更有多家養殖場與加工廠取得：ASC水產養殖管理委員會驗證、BAP最佳水產養殖規範驗證，以及產銷履歷驗證。

漁業署指出，台灣鯛屬於慈鯛科(Cichlidae)，原產非洲，1946年由吳振輝與郭啟彰自新加坡引進臺灣，俗稱「南洋鯽仔」。為感念先驅者的貢獻，後人將其命名為「吳郭魚」。

隨著養殖技術不斷精進，台灣透過長年選育改良，提升經濟價值與肉質風味，並於2002年正式命名為「台灣鯛」，象徵著國產漁業升級與國際接軌。

台灣鯛體型長而側扁，體色多為灰黑，肉質細緻。經雜交選育，培育出成長快、抗病力強、取肉率高且耐寒的優良品系。每年清明至9月為產卵季，多數養殖戶採單雄性種苗策略，避免繁殖浪費、提高商品價值。種苗場導入智慧化設施與科學化管理，把關源頭品質。

目前，養殖區主要分布於雲林、嘉義、台南等地，大多以淡水養殖為主。養殖過程講究密度控制、水質管理、飼料設計與疾病防治，更結合智慧監測，讓養殖更有效率、更低風險。

活魚運輸至加工廠後，經畜養、冰鎮、放血、取片、修整、真空包裝、急速冷凍，全程遵循GHP與HACCP等食品安全相關規範，完整保存魚肉鮮度與風味。

近年，業者更引進「魚肉熟成」技術，透過溫度、濕度與時間控制，讓酵素自然作用，提升游離胺基酸與核苷酸含量，魚鮮味更加濃郁，達到生食等級的極致品質。

漁業署表示，民眾挑選台灣鯛時，請認明「國產章Q」：CAS台灣優良農產品驗證：品質保證；產銷履歷：透明可溯源；QR-Code(溯源水產品)：快速辨識，安心選購。

台灣鯛肉質細緻柔嫩、少刺好入口、無土味困擾，是國人餐桌上的優質蛋白來源。含有蛋白質、維生素B12、菸鹼素，且低脂肪，兼顧營養與清爽口感，適合成長期兒童、青少年與銀髮族。