搶攻健康商機！超商雙雄全家、7-11 戰線「從鮮食延伸至飲品」

便利商店業者近年加速健康化轉型，全家便利商店宣布將「健康志向」系列由鮮食延伸至飲品，統一超則持續擴充「SimpleFit」低熱量商品與相關健康飲品。零售業者表示，健康導向產品已成通路競爭新顯學，也為第4季超商淡季營運添動能。

全家今天發出新聞稿表示，健康志向系列鮮食自2019年推出以來，主打營養師監製與均衡營養訴求，近年銷售穩定成長，累積年銷售已突破新台幣10億元。

全家也表示，看好秋冬季節飲品需求，此系列將從鮮食領域延伸至健康機能性飲品，期望衝刺第4季營運。

統一超向中央社記者表示，觀察時下消費者的生活樣貌，健身飲食、年輕世代、多樣化組合，已成為超商主要的消費力。2020年推出以低熱量鮮食為特色的「Simple Fit」系列商品，迄今商品達上百種品項，涵蓋沙拉、便當、水果、湯品、飯糰、三明治、麵包、地瓜及配菜等，年營業額已突破30億元，搶攻健康飲食市場。

統一超表示，自2023年起擴大健康商品線，陸續將統一企業旗下有機食品通路聖德科斯的綜合果汁商品導入超商通路、聯名在地名店推出養身飲品，也推出針對健身族群的蛋白牛乳與多款機能性食品與飲品等，期望持續切入健康飲食大餅。