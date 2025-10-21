幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會 捐贈逾350萬元予花蓮水災賑災

因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩對光復鄉造成的嚴重災情，全球最大虛擬資產生態系幣安旗下的公益基金會幣安慈善（Binance Charity），宣布聯合臺灣區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善捐贈計劃，該計劃共募集117,210美元的穩定幣USDT，轉換新台幣後為3,571,631元，已全數捐贈至台灣衛生福利部轄下財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」專戶，用以協助災區災後救援和重建工作。

災害發生一周內，幣安即與區塊鏈愛好者協會展開協作溝通。作為計畫主要發起方之一，幣安慈善單獨捐贈10萬USDT之善款，以期為光復鄉災後重建工作貢獻綿薄之力。同時，在幣安與區塊鏈愛好者協會的邀請之下，多家機構與個人亦紛紛響應震災計劃，共額外募集17,210 USDT，展現區塊鏈與虛擬資產社群在面對災難時的凝聚力與公益精神。

幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示：「我們向罹難者的家屬致上最深切的慰問，並誠摯祈願所有受災民眾能早日重拾正常生活。災後復甦工作需要社會各界的持續投入與關注，我們盼望透過實際行動，凝聚更多資源，為災民送上撫慰，援助災區早日恢復。」

區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞表示：「善心不分國界，如同區塊鏈沒有地域限制。透過這次與幣安慈善的合作，我們希望將區塊鏈技術之應用融入台灣公益慈善事業當中。此不僅能夠為有需要的人提供實質幫助，也能為台灣善款捐贈開啟更多可能性。」

有別於傳統捐贈主要途徑是以法幣直接捐款，本次慈善捐贈採穩定幣捐款，該計畫所募集之USDT將全數透過台灣本地虛擬資產服務提供商轉換為新台幣，最終捐贈至財團法人賑災基金會專戶，所有過程皆遵循最高的透明度和合規性 —— 此一模式不僅為台灣接受虛擬資產捐贈開闢新路徑，也為台灣公益事業結合區塊鏈技術寫下新頁。

與此同時，為表達對廣大自發參與災區清淤工作志工的支持，幣安慈善也將再額外發起補貼計劃，撥款10萬美元，開放給所有參與救災志工申請津貼，盼鼓勵社會持續關注災區重建與復原進程。對於補貼計劃的相關申請流程與細節可參考：https://www.binance.com/zh-TC/survey/ffa8ec62a60b43df9f8fa3a8afd79ab4