快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會 捐贈逾350萬元予花蓮水災賑災

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
全球最大虛擬資產生態系幣安旗下的公益基金會幣安慈善（Binance Charity），宣布聯合臺灣區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善捐贈計劃，該計劃共募集117,210美元的穩定幣USDT，轉換新台幣後為3,571,631元。圖／幣安提供
全球最大虛擬資產生態系幣安旗下的公益基金會幣安慈善（Binance Charity），宣布聯合臺灣區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善捐贈計劃，該計劃共募集117,210美元的穩定幣USDT，轉換新台幣後為3,571,631元。圖／幣安提供

因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩對光復鄉造成的嚴重災情，全球最大虛擬資產生態系幣安旗下的公益基金會幣安慈善（Binance Charity），宣布聯合臺灣區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善捐贈計劃，該計劃共募集117,210美元的穩定幣USDT，轉換新台幣後為3,571,631元，已全數捐贈至台灣衛生福利部轄下財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」專戶，用以協助災區災後救援和重建工作。

災害發生一周內，幣安即與區塊鏈愛好者協會展開協作溝通。作為計畫主要發起方之一，幣安慈善單獨捐贈10萬USDT之善款，以期為光復鄉災後重建工作貢獻綿薄之力。同時，在幣安與區塊鏈愛好者協會的邀請之下，多家機構與個人亦紛紛響應震災計劃，共額外募集17,210 USDT，展現區塊鏈與虛擬資產社群在面對災難時的凝聚力與公益精神。

幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示：「我們向罹難者的家屬致上最深切的慰問，並誠摯祈願所有受災民眾能早日重拾正常生活。災後復甦工作需要社會各界的持續投入與關注，我們盼望透過實際行動，凝聚更多資源，為災民送上撫慰，援助災區早日恢復。」

區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞表示：「善心不分國界，如同區塊鏈沒有地域限制。透過這次與幣安慈善的合作，我們希望將區塊鏈技術之應用融入台灣公益慈善事業當中。此不僅能夠為有需要的人提供實質幫助，也能為台灣善款捐贈開啟更多可能性。」

有別於傳統捐贈主要途徑是以法幣直接捐款，本次慈善捐贈採穩定幣捐款，該計畫所募集之USDT將全數透過台灣本地虛擬資產服務提供商轉換為新台幣，最終捐贈至財團法人賑災基金會專戶，所有過程皆遵循最高的透明度和合規性 —— 此一模式不僅為台灣接受虛擬資產捐贈開闢新路徑，也為台灣公益事業結合區塊鏈技術寫下新頁。

與此同時，為表達對廣大自發參與災區清淤工作志工的支持，幣安慈善也將再額外發起補貼計劃，撥款10萬美元，開放給所有參與救災志工申請津貼，盼鼓勵社會持續關注災區重建與復原進程。對於補貼計劃的相關申請流程與細節可參考：https://www.binance.com/zh-TC/survey/ffa8ec62a60b43df9f8fa3a8afd79ab4

區塊鏈 捐款 幣安

延伸閱讀

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

花蓮燕子口堰塞湖監控面板系統上線 水位監測更即時

影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道

花蓮燕子口堰塞湖水量增至195萬噸！林保署明招標廠商 分階段降挖10公尺

相關新聞

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會 捐贈逾350萬元予花蓮水災賑災

因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩對光復鄉造成的嚴重災情，全球最大虛擬資產生態系幣安旗下的公益基金會幣安慈善（Binance ...

迎向新時代…高市早苗當選首相 日本市場結構性優勢益加顯著

日本國會21日中午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在尋得在野黨日本維新會加入執政聯盟的奧援後，在第一輪投票即直接獲得...

苗栗泰安渡假飯店開發案涉弊？ 汶水湯元發出聲明澄清

苗栗縣泰安鄉「汶水湯元渡假飯店」開發案近期捲入涉弊風波，汶水湯元則透過律師發出聲明，強調整體開發過程均依政府相關規定依法...

iRent、和運線上旅展三重優惠 結合公益強勢登場

移動服務領導品牌「和雲行動服務」宣布，2025年度「和雲線上旅展」於 10月20日至11月10日強勢登場，iRent與和...

第2季中央社宅線上選屋開跑 4社宅正取人注意簡訊

國家住都中心21日宣布，第二季中央社會住宅正式啟動「線上選屋」程序。國家住都中心提醒，從20日起，中籤的正取戶已依通知，...

美關稅20%+鐵鋁50%衝擊！台灣手工具業曝慘況：Q4訂單恐急凍

台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」今開幕。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。