迎向新時代…高市早苗當選首相 日本市場結構性優勢益加顯著

日本國會21日中午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在尋得在野黨日本維新會加入執政聯盟的奧援後，在第一輪投票即直接獲得過半票數勝出，順利當選日本首相一職、成為日本首位女性首相，預定今晚正式成立「高市內閣」。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，高市早苗以支持安倍經濟學與保守主義著稱，包含積極的財政與貨幣政策立場，也支持國家安全政策，例如增加國防支出與重啟核能發電。在推動財政擴張方面，評估高市可能會採取更負責任、更有紀律的態度，事實上，其於自民黨選舉前已開始淡化自己過去支持財政與貨幣擴張的言論，雖不排除是為了獲得支持而做出某些妥協的可能性，但當民眾正面臨通膨帶來的生活成本壓力時，繼續採取寬鬆貨幣政策立場似乎也不太合適。就貨幣政策而言，也認為高市可能不會對日本央行施壓要求其暫停貨幣政策正常化進程，而是尊重央行的獨立性。

邱正松進一步指出，這些政治情勢發展並未改變我們對日本正在進行的制度轉型的核心觀點：日本股市相較全球股市仍具備更佳的風險報酬比，其評價明顯低於其他已開發市場，且在企業改革與國內經濟結束長達三十年的通縮後逐步正常化的背景下，具備結構性提升股東報酬率的潛力，而這也為全球投資組合帶來分散風險的獨特回報來源。

日本市場現階段正歷經前所未有的轉型，通膨回歸使得零售、銀行與房地產等以國內為導向的產業重新活躍，結束了長期的冷淡期，而除了AI發展，全球對航太、電力設備、國防等領域的需求也都明顯增溫，為日本的工業與科技領導企業帶來世代難逢的機會，富蘭克林坦伯頓日本基金致力於把握市場中各種價格錯置的投資機會，基金的策略與投資組合已做好準備能在日本制度轉型的過程中持續為投資人創造價值。

富蘭克林坦伯頓日本基金各期間績效均相當優異，目前配置著重於包含消費、工業、金融、科技通訊共四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，希望透過四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。