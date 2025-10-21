快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

苗栗泰安渡假飯店開發案涉弊？ 汶水湯元發出聲明澄清

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案（示意圖）被爆疑涉弊案，現場目前尚未開發，縣府及被爆的泰安鄉民代表高晉揚都強調合法。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案（示意圖）被爆疑涉弊案，現場目前尚未開發，縣府及被爆的泰安鄉民代表高晉揚都強調合法。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉「汶水湯元渡假飯店」開發案近期捲入涉弊風波，汶水湯元則透過律師發出聲明，強調整體開發過程均依政府相關規定依法進行，程序公開透明、合法且公正，對於任何未經查證、影射或捏造的不實言論將保留法律追訴權。

汶水湯元表示，2016年由數位台商及友人基於對溫泉及泡湯文化之熱愛，經苗栗縣政府招商引資，決定於泰安鄉投資興建溫泉旅館，本開發案所在地屬非都市土地使用範圍，故依相關法令辦理，並歷經多項嚴謹之審查與核准程序。整體開發過程均依政府相關規定依法進行，程序公開透明，合法且公正。也因此耗費了多年時間走到今天。

汶水湯元指出，公司致力於打造一座兼具在地文化特色與國際水準的溫泉渡假飯店，期望打造一個國人能在台灣享有高品質且精緻的休閒體驗，對於近年來本案被部分人士捲入政治性言論與不實揣測深表遺憾。

汶水湯元說，關於原住民族傳統領域議題，屬歷史脈絡悠久且法律定位複雜之事項，並非公司能單方面決定或改變，但始終秉持尊重與包容之態度，積極與泰安鄉之部落及鄉親朋友保持良好互動，建立睦鄰關係。

汶水湯元表示，網路上所流傳之部分資訊，係經有心人士片面解讀公開資料後散布，導致社會大眾對本公司產生誤解及不良印象。對於任何未經查證、影射或捏造之不實言論，本公司將保留法律追訴權，以維護公司及投資人之合法權益。

